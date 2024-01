Winnaar en verliezer van de dag: Iana Matei vs. Jo 'Boaty McBoatface' Johnson

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Iana Matei

Iana Matei rescues #girls forced into prostitution and gives them shelter, counselling and an education. @AJEnglish https://t.co/TZIQF0h8uL — Kavita Dogra (@KaveetsD) 18 april 2016

Iana Matei, die al achttien jaar lang massa's meisjes uit de gedwongen prostitutie en mensensmokkel weet te houden, is een ultieme heldin die het zonder meer verdient om winnaar van de dag te worden. De Roemeense psychologe runt in het EU-land met het grootste aantal illegale prostituees een opvang voor jonge meisjes en vrouwen. Vandaag verscheen een indrukwekkend interview met haar op de website van Al-Jazeera. Respect.

Verliezer van de dag: Jo 'Boaty McBoatface' Johnson

Hilarisch:Britten hebben net niet genoeg humor om onderzoeksschip HMS Boaty McBoatface te noemen https://t.co/htPgI6SgnH — olaf satijn (@olafsatijn) 18 april 2016

Britse humor mag dan wereldberoemd zijn, minister Jo Johnson van Wetenschap beschikt er niet bepaald over. Britse burgers mochten enige tijd geleden de naam van een nieuw onderzoeksschip kiezen, ‘RRS Boaty McBoatface’ kwam winnaar uit de bus. Hartstikke leuk, maar vandaag besloot Johnson, de belangrijkste initiatiefnemer, opeens terug te krabbelen. Laffe herder. Wie A zegt, moet ook B zeggen.