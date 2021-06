Nieuwe Revu 23 is nu uit!

Ons coververhaal gaat deze week over de mooiste voetbalfan die er bestaat: de Oranje-supporter. Bedeesd, nuchter, ingetogen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is de Hollandse volksaard ten voeten uit. Behalve als de Oranjekoorts toeslaat. Dan zijn we niet meer te temmen. In woord, maar vooral in beeld, vind je in het nieuwe nummer een grondige analyse van, maar bovenal een liefdevolle ode aan het Legioen.

Nóg zo’n oranje icoon in ons nieuwe nummer: Loeki de Leeuw. Bijna vijftig jaar oud en niet kapot te krijgen. Loeki de Leeuw heeft recent zijn rentree op de Nederlandse televisie gemaakt. En rond het EK gaan we hem nog veel meer zien. Achter het pluche beest gaat een wereld van techniek schuil. En al net zo bijzonder is het levensverhaal van zijn bedenker Joop Geesink. Hoe een Haagse volksjongen alles in het werk stelde om de Nederlandse Walt Disney te worden. ‘Geesink was een Haagse volksjongen die perfect aanvoelde wat een groot publiek wilde zien. Een Joop van den Ende avant la lettre.’

Erik Brouwer reisde de afgelopen vier jaar door heel Europa om een boek te schrijven over het Europese voetbal. De journalist die als jongen de enige Rode Ster-fan in het dorp was waar hij opgroeide, moest door corona zijn terugkeer naar Belgrado afzeggen. Maar herinneringen zat over voormalig Joegoslavië. Voor ons nieuwe nummer heeft hij een bewerking gemaakt van hoofdstuk 15 van Voetbal in Europa: over hoe de wedstrijd tussen Dinamo Zagreb en Rode Ster Belgrado in mei 1990 het indirecte startschot bleek voor de burgeroorlog in Joegoslavië. ‘Dragisa Binic van Rode Ster Belgrado wordt opgewacht door gemaskerde mannen, ontwijkt drie kogels, pakt zijn pistool, rolt twee keer over de kop en schiet terug alsof hij Bruce Willis is.’

‘Ik zat tegen paniekaanvallen aan.’ Ons grote interview is met Wietze de Jager. Ooit klotste het geld bij Nederlandse dj’s tegen de plinten, maar van torenhoge salarissen is volgens Radio 538-man Wietze (32) geen sprake meer. ‘Ik ging mijn contractonderhandelingen in met het idee dat in deze tijd niets zeker is.’ Maar om geld is het hem ook eigenlijk niet meer te doen. Hij wil vooral zijn radiozender uit het slop trekken. ‘Er zit zoveel potentie in 538, het roept zoveel sentiment op. Ik zie het als een vuurtje dat weer aangewakkerd moet worden.’

In Utrecht schoot de punkscene eind jaren zeventig als een komeet omhoog. En onze muziekjournalist Fred de Vries zat er middenin: hij speelde in de band Zero-Zero. Na twee jaar en drie nummers werd op een troosteloos industrieterrein in Wenen afscheid genomen van de punkscene. Een terugblik op Utreg Punx, waarvan op Record Store Day een door Spinvis (die destijds drumde in de punkband The Dus) samengesteld compilatiealbum uitkomt. ‘Dat het optreden werd ontsierd door een vechtpartij deed niets af aan het feit dat onze Dr. Martens over hetzelfde podium stampten als die van The Clash en The Ruts.’

Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 23