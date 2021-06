Nieuwe Revu 24 is nu uit!

Adrie van der Poel: ‘Hoe ik het talent van Mathieu zag? Nou, zoals hij reed en de koers beleefde. Daar zie je aan of iemand het heeft, want wielrennen is veel meer dan hard kunnen fietsen. Hij had het en barstte van de ambitie. Als ik me ooit ergens mee bemoeid heb, dan was het om hem af te remmen, want hij was vaak niet te stuiten.’ Ons coververhaal gaat over de beroemdste vader en zoon uit de Nederlandse wielersport. Mathieu van der Poel is de succesvolste en meest spraakmakende Nederlandse wielrenner van het moment. Wie een koers wil winnen, moet toch echt Mathieu verslaan. Onze fietsende hoop in de Tour de France en op de Spelen heeft het niet van een vreemde. Ook vader Adrie had een ijzeren wil om te winnen. Een voorpublicatie uit Vaders en zonen in de wielersport, geschreven door wielerjournalist Fred van Slogteren.

‘De laatste verkiezing voor de Kamervoorzitter was een goede illustratie van dat smerige spel van de macht: ik geef jou wat, wat krijg ik er voor terug?’ LeonVerdonschot interviewde voor dit nummer Wouke van Scherrenburg (74), vijftien jaar lang het gezicht van Den Haag Vandaag. Dit jaar presenteerde ze nog het NTR-programma De Strijd om het Binnenhof. Want dat Binnenhof interesseert haar nog steeds, al is het op afstand. ‘Het lijkt me een afschuwelijk leven als je álles wantrouwt: de pers, de wetenschap, alle instituten. Waar moet je dan wél nog op vertrouwen?’

‘Frank Zappa hield ervan om tegenstrijdig te zijn. Het was een heel bewuste beslissing van hem om zijn publiek op het verkeerde been te zetten.’ Componist, gitarist, bandleider, filmmaker, satiricus; Frank Zappa was het allemaal. Dertig jaar lang hield hij Amerika een spiegel voor. Maar achter de provocateur ging een workaholic met enorme ambities schuil. Een nieuwe documentaire wil het hele verhaal vertellen. Regisseur Alex Winter had daarvoor onbeperkt toegang tot het Zappa-archief. ‘Ik wilde de man laten zien, niet het masker.’

‘Ik blijf het zeggen: je moet toch veel geluk hebben in het leven. Je koppie er nog bij hebben is belangrijker dan wat dan ook.’ Journalist Frank Waals schreef voor dit nummer een liefdevol profiel over Coby Timp (91), de ongekroonde koningin van de bijrol. Haar naam doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar haar voorkomen roept wel direct herkenning op. Coby speelde in Goede Tijden Slechte Tijden, Zeg ’ns Aaa, Toen was geluk heel gewoon en Het Zonnetje in huis. De actrice is nog altijd aan het werk en dat maakt haar op haar leeftijd – 18 mei werd ze 91 – niets minder dan de Hollandse Betty White. Toch is dit pas haar eerste grote interview. ‘Het plezier verlies je niet zomaar.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de vijf jaar durende vechtscheiding die de Brexit was, de Gouden Koets en een zee van snot in Turkije. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

