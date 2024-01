Moteleigenaar bespiedt 29 jaar lang al zijn gasten en houdt ziekelijk logboek bij

29 jaar lang begluurde moteleigenaar Gerald Foos zijn gasten in het Manor House Motel in Colorado en hield hij een gedetailleerd dagboek bij van alles wat hij zag. Het bizarre verhaal is ontdekt en onthuld door Gay Talese in de New Yorker.

De schrijver vertelt dat hij voor het eerst van Foos hoorde toen de man hem een brief schreef in 1980. Foos ziet zichzelf als “seksonderzoeker en antropoloog”, en wil niet neergezet worden als viezerik. Hij bouwde speciale panelen in de vloer van zijn zolder, zodat hij ongezien zijn gasten in de kamers beneden hem kon bespioneren.

'Alles gezien'

“Op seksueel gebied heb ik alles gezien en bestudeerd”, schreef hij in zijn brief aan de schrijver. “Mijn aantekeningen vormen het beste, grootst opgezette en eerlijkste onderzoek naar seks ooit.” Uit zijn notities blijkt dat hij in 1973 bijvoorbeeld 184 mannelijke orgasmen zag, en 33 vrouwelijke orgasmen.

Foos kan door verjaring niet meer voor zijn voyeurisme worden berecht, maar zegt wel nerveus te zijn over een moord waarvan hij in 1977 getuige van zou zijn geweest. “Ik weet niet zo goed of ik de publicatie wel aankan, eerlijk gezegd”, zegt hij. “Ik ben maar een arme ziel.”

Lees het volledige verhaal van Gay Talese, The Voyeur's Motel, in de New Yorker.