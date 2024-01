Burgemeester Renkum gaat avondje wild op stap... Laat hem lekker

De burgemeester van Renkum is op stap geweest. Hij maakte het laat, was straalbezopen en stond met een meisje op de foto. Foei!

Het resultaat van deze volstrekt normale bezigheid - sinds wanneer mag een burgemeester niet gewoon een keer bier zuipen? - is natuurlijk dat de lokale én nationale media hier allemaal bovenop duiken, 'want dit kan natuurlijk eigenlijk niet'.

Zoals het een echte vader betaamt

Even vlug de feiten op een rij: Jean Paul Gebben (51), zoals de burgemeester heet, ging in de nacht van 27 op 28 februari met zijn 18-jarige zoon en diens vriendengroep stappen op de Korenmarkt in Arnhem. En zoals het een echte vader betaamt, liet hij zich niet kennen en dronk hij in het tempo van de wilde adolescenten mee.

Het logische gevolg was dat de VVD-burgemeester op een gegeven moment keihard op zijn smoel ging en door een 17-jarig vriendinnetje van zijn zoon weer omhoog werd geholpen. En daardoor ontstond vandaag alle commotie. Een foto belandde op internet, de Gelderlander pikte dit op met een groot verhaal en heel Nederland stond op zijn kop. 'Schande!'

Burgemeester Renkum in opspraak na uit de hand lopen stapavond https://t.co/rTkS8AgwYG pic.twitter.com/GtjSvKbzCc ┬Ś De Stentor (@De_Stentor) 17 maart 2016

"Vlak voordat ik met de taxi vertrok, heeft ze afscheid van me genomen met drie zoenen op mijn wangen. Dat is het", legde Gebben uit in de krant. "Er is geen misdrijf begaan, geen strafbaar feit gepleegd. Ik heb haar niet aangerand, niet gezoend." Duidelijk.

Goed, ondanks al zijn spijtbetuigingen, die echt niet nodig waren, is de burgemeester nu 'in opspraak'. Precies in die bewoordingen zetten zestien Nederlandse kranten en nieuwsites een kop boven hun versie van het verhaal. En om de Nederlandse Omroep Stichting te citeren: "Op de foto lijkt het alsof de twee een intiem moment beleven, maar daar zou geen sprake van zijn."

Onze woorden aan Gebben: je bent een goede vader en geen saaie lul.