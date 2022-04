Aantal gokkers op illegale online platforms afgenomen

Legalisering

Het aantal gokkers dat actief is op illegale online gokplatforms is flink afgenomen, meldt de Kansspelautoriteit. Eén van de meest voor de hand liggende redenen van deze verandering is de legalisering van online gokken in Nederland. Sinds 1 oktober 2021 wordt online gokken niet langer gedoogd, maar is het volledig legaal wanneer een bedrijf de juiste vergunning in zijn bezit heeft.

Deze online platforms zijn erg in trek. In het jaarverslag 2021 van de Kansspelautoriteit was al te lezen dat er ruim 634.000 geregistreerde spelersaccounts te vinden waren in de systemen van de legale online gokplatforms. Dit betekent niet dat er zoveel losse gokkers zijn, aangezien sommigen op meerdere websites tegelijk een account bezitten.

Volgens de Kansspelautoriteit blijft het aantal aanbieders de komende tijd groeien. Zo zijn er nog aanvragen voor de benodigde vergunningen in behandeling en zijn er nog partijen die nog geen vergunningsaanvraag in mogen dienen vanwege illegaal aanbod voor de legalisering.

Grote bedragen

Dat Nederlanders dol zijn op legaal online gokken is wel te zien in de bedragen die in deze branche rondgaan. De online kansspelmarkt bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 ruim 185 miljoen euro. Dit bestaat uit het bruto spelresultaat, wat de inleg minus de uitgekeerde prijzen omvat. Een hoop geld dus!

Veilig spelen

Nu online gokken bij deze aanbieders legaal is, is de drempel om je eraan te wagen lager dan ooit. Maar hoe houd je het zowel leuk als veilig? Hiervoor heeft de Kansspelautoriteit een aantal speeltips op een rijtje gezet:

Ga niet meteen geld inzetten als u uw loon hebt ontvangen. Betaal eerst al uw rekeningen, zoals de huur of hypotheek Bepaal van tevoren hoeveel geld en tijd u kunt besteden aan een kansspel. Voordat u gaat spelen stelt u dit in als speellimiet. Neem regelmatig een pauze en stop als dat geld op is of de tijd om. Pin of stort dus niet bij Bedenk dat je gemiddeld genomen uiteindelijk meer verliest dan je wint. Uiteindelijk wint ‘het huis’ altijd. Stop daarom als u winst heeft Laat u niet beïnvloeden door reclames, promoties of bonussen Lees altijd de kleine lettertjes voordat u mee doet Leen nooit geld om mee te spelen. Gebruik dus ook geen creditcard Winst of verlies wordt bijna altijd bepaald door toeval of kans. Niet door uw inzicht of oefening. En al helemaal niet door bijgeloof Laat werk, studie en afspraken met anderen voorgaan boven deelname aan kansspelen Gok voor uw plezier of voor de gezelligheid, en niet om geld te winnen Gok niet als u boos, verdrietig, eenzaam of verveeld bent. Of als u alcohol of andere genotsmiddelen gebruikt

Met deze tips in je achterhoofd ben je goed gewapend tegen de verleidingen van online gokken en kun je verantwoord spelen.

Loopt het toch uit de hand? Dan kun je je laten inschrijven bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Je kunt je hier voor minimaal een half jaar laten uitsluiten van deelname aan gokken. Op 8 maart dit jaar telde dit register al 10.000 registraties.