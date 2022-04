De 3 beste casino's in Las Vegas

Met de pandemie zo goed als achter de rug hebben we weer ruimte in ons hoofd om te denken aan morgen. Het kan weer. We kunnen weer naar de kroeg, schreeuwen vanaf de tribune van onze favoriete voetbaltempel en we kunnen weer naar het casino.

Maar hey, reizen naar het buitenland staan ook weer op het menu. Zo veel te doen, zo weinig tijd. Wie slim is, combineert de boel. Zin in een welverdiende vakantie naar een ver oord én de behoefte om weer eens een gokje te wagen? Drie woorden: Las Vegas, baby.

Dus pak je koffer en zet je pokerface op, want hier volgt een lijst met de top 3 casino’s in Las Vegas volgens TripAdvisor.

@media (max-width: 680px){#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a2c7 img{#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a2c7 img{#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a2c7 img{#fig-6254f78c5a2c7 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

#1 Wynn Las Vegas

“Er is niets in de wereld als Las Vegas - en er is niets in Las Vegas als Wynn”, aldus het motto van dit gokwalhalla. Dit casino is niet eens een gewoon casino meer. Noem het gerust een paleis, met zijn weidse, prachtig gedecoreerde zalen, die bomvol staan met de meest moderne gokapparatuur. Zo zijn er in het Wynn casino alleen al meer dan 1,800 gokkasten te vinden.

@media (max-width: 680px){#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a433 img{#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a433 img{#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a433 img{#fig-6254f78c5a433 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

#2 Bellagio

Het Bellagio is één van de meest bekende casino’s in Las Vegas. Het is dan ook een opvallende verschijning door het 3.2 hectare meer dat voor de deur ligt. Ster van de show zijn dan ook de Fonteinen van Bellagio, die op de maat van de muziek voor een heus spektakel zorgen. Het casino biedt volgens PokerRockets.com ruimte aan ongeveer 200 tafelspellen (poker, blackjack) en 2000 gokkasten en virtuele pokermachines.

@media (max-width: 680px){#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a526 img{#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a526 img{#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6254f78c5a526 img{#fig-6254f78c5a526 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

#3 Ellis Island Casino & Brewery

De derde plek op de lijst gaat naar een vreemde eend in de bijt. Hier geen enorm, koninklijk-uitziend mega-resort, maar een gezellig, kleinschaliger, familiebedrijf. Ellis Island is zowel een casino als een brouwerij, dus ook voor de lekkerste speciaalbiertjes kun je er terecht. De drukte van de Strip vermijd je ook, doordat dit casino een eindje verderop in een zijstraatje staat. Wel de Las Vegas experience, niet de onmenselijke drukte. De recensies liegen er niet om: mensen zijn dol op dit kleinere casino.

Krijg je door het lezen van deze beschrijvingen al zin om een gokje te wagen, maar zit een reis naar de VS er niet in? Ook vanaf je luie stoel kun je aan de slag met blackjack, poker, slots of spins. Doe dit bijvoorbeeld bij een online casino in Nederland. Sinds oktober vorig jaar is online gokken namelijk legaal in Nederland. Verschillende partijen hebben inmiddels een vergunning weten te bemachtigen van de Kansspelautoriteit.

Toch zin in een avondje uit? Ook in Nederlandse steden zijn casino’s te vinden. Ze zijn dan misschien wat minder majestueus en luxe als de bovenstaande paleizen uit Las Vegas, maar de spellen zijn overal hetzelfde. En er is één ding dat de meeste Nederlandse casino’s in huis hebben, maar wat je in Las Vegas nooit zult tegenkomen… Een lekkere schaal met bitterballen.