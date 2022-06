Interview

Roeland Fernhout: ‘Ik hou er rekening mee dat ik op een dag dakloos zou kunnen worden’

Acteur Roeland Fernhout (50) is dankbaar voor alle dingen die hij in zijn leven voor elkaar heeft gebokst, maar hij heeft niet per se het gevoel dat zijn huidige situatie bestendig is. Sterker nog: hij houdt er serieus rekening mee dat hij op een dag dakloos kan worden. ‘We doen allemaal net alsof we het perfect voor elkaar hebben, maar dat is slechts een dun laagje beschaving en vernis.’