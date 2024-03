Deepfake pornobeelden van politici opgedoken, partijen doen aangifte

Het Algemeen Dagblad kwam deze ochtend met het nieuws dat er vrouwelijke politici slachtoffer zijn geworden van door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerde pornografische video's. Hierbij zijn de gezichten van de politici op bestaande beelden van echte pornoactrices geplakt.

Caroline van der Plas van BBB liet weten dat haar partij, net als D66, aangifte heeft gedaan bij de politie. Politici uit beide partijen zijn slachtoffer geworden van de deepfake video's. Daarnaast onderzoeken ook GL/PvdA, VVD en de Partij voor de Dieren welke juridische stappen zij kunnen zetten.

Reactie Dilan Yesilgöz

Op X reageerde VVD-voorvrouw en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz: "Misselijkmakend en bovendien strafbaar. Doe alsjeblieft aangifte!"

"Het is nu al strafbaar en met de Wet Seksuele Misdrijven die ik vandaag in de Eerste Kamer verdedig, beschermen we de slachtoffers nog beter. Dit soort ranzinge praktijken horen aangepakt te worden," schrijft Yesilgöz op X.