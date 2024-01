Caroline van der Plas geeft in nieuwe docu-serie een uniek inkijkje in haar privéleven

Caroline van der Plas heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) behoorlijk op de kaart gezet. Zo zagen we haar dansend op 'Sweet Caroline' na de historische overwinning van de partij bij de Provinciale Statenverkiezing van vorig jaar. En ook voor de Tweede Kamerverkiezingen zette Caroline haar strijdlust in, waardoor zij en Mona Keijzer nu plaats mogen nemen aan de formatietafel.

Al eerder zagen we een andere kant van de politicus, want ook het leven van Van der Plas gaat niet altijd over rozen. Zo verloor ze haar grote liefde Jan en heeft zij ook - net als vele andere politici - te maken met bedreigingen van buitenaf. De BBB-voorvrouw is niet alleen een partijleider, maar ook een moeder. Haar zoon liet zich al eens uit over de kwestie in een aflevering van College Tour.

Veel politici hebben te maken met bedreigingen van buitenaf. Zo ook BBB-partijleider Caroline van der Plas. Haar zoon laat zich openhartig uit over de bedreigingen richting zijn moeder.

Het jaar 2023 was niet alleen maar feestvieren en successen boeken voor Caroline. Zo schreef journaliste Marcia Nieuwenhuis de biografische schets Met de trekker naar de macht over de BBB'er. Hierdoor werd er ineens veel informatie uit het verleden van Van der Plas naar buiten gebracht, waaronder details over haar scheiding met haar ex-man. Een verhaal dat de BBB-voorvrouw liever privé had gehouden.

Aan tafel bij Vandaag Inside ging het dinsdagavond over Caroline van der Plas en haar volwassen kinderen die aanschoven bij Humberto op maandagavond. Volgens Özcan Akyol heeft het optreden van de BBB-partijleider met haar twee kinderen maar één reden. Er verschijnt namelijk op 3 november een biografie over het Tweede Kamerlid en daar staan ook de minder smaakvolle verhalen over Van der Plas in.

In samenwerking met journalist Jaïr Ferwerda geeft de politicus nu een uniek inkijkje in haar privéleven. Caroline is niet alleen te zien als politiek kopstuk, maar ook gewoon op de bank bij haar moeder thuis, waar ze haar problemen deelt. De serie is vanaf vandaag te zien op Videoland.