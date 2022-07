Dit is wat je kunt doen tegen cyberbullying

We spenderen een steeds groter deel van onze dag op het wereldwijde web, en ook daar weten de pestkoppen ons te vinden. Hoe bescherm je jezelf, je vrienden, of misschien je kinderen tegen cyberbullying?

Online pesten

Jaarlijks worden 400.000 jongeren online gepest, met alle gevolgen van dien. We hebben het dan over bijvoorbeeld online haatberichten, soms zelfs inclusief bedreigingen. Andere pestkoppen verspreiden roddels, leugens en nepnieuws, bewerken foto’s, of maken zelfs nep-accounts aan om hun slachtoffer voor lul te zetten. Omdat dit online gebeurt, is dit pestgedrag voor anderen vaak onzichtbaar. Het slachtoffer staat er dan alleen voor.

En wat doe je hier nu tegen? Hoe zorg je ervoor dat Anoniempje5413 je met rust laat?

Er zijn een paar stappen die je kunt nemen om de pesterijen te beperken. Dat begint met het beschermen van je privacy.

Deel niet teveel

Als je ergens een goede burger of een lekker pilsje gescoord hebt, wil je dat soms delen met je vrienden. Snappen we natuurlijk. Helaas is het zo dat je mogelijke pestkoppen hiermee veel gratis informatie geeft. Zo weten ze direct in welke kroeg jij het liefst je drankjes drinkt, of met wie je het meeste omgaat. Die informatie kunnen ze vervolgens tegen je gebruiken.

Oppassen met welke broodkruimels je online achterlaat is trouwens niet alleen belangrijk vanwege eventuele pestkoppen. Er zijn ook bedrijven die stiekem met je meespieken en je dan overladen met allemaal advertenties en aanbiedingen waar je helemaal niet op zit te wachten.. Onder andere aan de hand van je geolocatie proberen ze advertenties zo gericht mogelijk te maken, om jou van je zuurverdiende af te helpen.

Tips voor internet privacy

De experts van ExpressVPN weten er alles van. Ze hebben een aantal tips waarmee je jezelf online beter kunt beschermen. Zo raden ze bijvoorbeeld aan meerdere accounts te gebruiken. Zo kun je je ene account gebruiken om dingen te delen met vreemden, mocht je die drang voelen. Op een ander, afgeschermd account kun je persoonlijkere foto’s en informatie delen met een door jou select uitgekozen groepje. Achter gesloten deuren, zeg maar.

Ook raden de security-experts aan om niet te veel informatie met de buitenwereld te delen. Gebruik bijvoorbeeld geen geotags voor plekken waar je veel komt, en kies ervoor dat je het eerst moet goedkeuren voordat een getagde foto in al z’n glorie op je profiel te bekijken is. Zo voorkom je dat je maten je onbedoeld voor de leeuwen gooien, met een dronken foto die je liever privé zou houden. Let er ook even op wat er op je foto’s te zien is. Wanneer je met trots een diploma of contract deelt, zorg er dan voor dat je volledige naam en andere persoonlijke info niet leesbaar in beeld staan. Zo houd je die informatie lekker voor jezelf. Kan niemand het tegen je gebruiken.

Gepest

En als je nu toch in het vizier van een online pestkop terecht komt? Ook voor deze situatie hebben de experts van ExpressVPN een paar tips.

Volgens hen moet je altijd beginnen met ze gewoon keihard te negeren, te blokkeren en te rapporteren. De meesten houden dan direct wel op. Als je niet reageert, halen ze er ook geen lol uit. Maak daarnaast screenshots, die je als bewijs kunt gebruiken in het geval dat dit nodig blijkt te zijn. Merk je dat het je allemaal even teveel wordt? Dan kun je je telefoon natuurlijk altijd nog uitzetten. Die optie houd je altijd.

Dit artikel is een samenwerking.