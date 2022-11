Asielmaffia

Zoals eenieder die de VVD al wat langer van dichtbij opgedrongen krijgt, wist ook D66 dat de geacteerd opstandige fractie door de pomp zou gaan over de ‘spreidingswet’ die gemeenten moet dwingen om meer asielzoekers op te vangen. De socialemediadesk van het progressieve reclamebureau had de visuals al klaar liggen om de nieuwe asielwet te promoten, in drie dwingende kreten op een plaatje waarboven luid gejuicht wordt voor ‘een grote stap naar menswaardige opvang’.

‘Alle gemeenten bieden opvang. Het liefst vrijwillig, anders verplicht’, luidt de eerste slogan. Samen te vatten tot: alle gemeenten, verplicht. Vrijwilligheid onder de nieuwe wet is vergelijkbaar met een kleerkast van het lokale kartel, die in je winkeltje komt vertellen dat het assortiment in veilige handen is – zolang je maar betaalt voor bescherming.

Nederland moet altijd plek bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Met de nieuwe #asielwet zetten we een belangrijke stap naar stabiele en menswaardige opvang. pic.twitter.com/mB3oWLXRYP — D66 (@D66) November 8, 2022

De prijs van die bescherming kent bovendien geen bovengrens, zo benadrukt het tweede kwootje op de juichposter: ‘Geen plafond op het aantal afdwingbare plekken’. Zie je hoe dat op valse toon gefluisterde ‘liefst vrijwillig’ uit de eerste blurb één zin later al dood en begraven is? Alle plekken zijn ‘afdwingbaar’ en er is geen stopwoordje voor als de masochistische vrijerij met mensensmokkel tot verstikking leidt.

Een bioscoop heeft beperkte aantallen zitplaatsen om comfortabel een film te kunnen kijken. In een restaurant kunnen zo veel mensen dineren als er tafels en stoelen zijn. Kroegen mogen een maximum aantal klanten binnenlaten, gebaseerd op ingewikkelde rekenmethoden van de overheid, die vierkante meters vloer in verhouding tot de hoogte en breedte van de vluchtwegen brengen. Concertzalen mogen niet zo vol lopen als ze fysiek zouden kunnen, omdat verdrukkingsgevaar kan dreigen. Wanneer klassen te vol zitten, klagen docenten dat niemand nog iets leert. Tijdens de recente pandemie werden grote delen van de samenleving in lockdown gegooid om te voorkomen dat snel vollopende ziekenhuizen uit hun voegen zouden barsten.

Maar in de asielindustrie van D66 is geen plafond op het aantal afdwingbare plekken. Vol is vol is overal een vuistregel of harde eis, behalve voor mensen zonder Nederlands paspoort.

Het ergste is de manier waarop D66 met een papieren leugen de werkelijkheid probeert te vertekenen. De regeringspartij veinst dat de dwangwet een antwoord is op stoelslapers in Ter Apel, op stroperige asielprocedures en gebrekkige uitzetmogelijkheden, op volcontinu draaiende dieselmotoren van haastig aangelegde cruiseschepen, op overlast in buurten en op buslijnen en een tekort aan huizen, op gebrekkige integratie en slechte kansen op de arbeidsmarkt. Zolang er genoeg bedjes in genoeg sporthallen, gevorderde hotels en desnoods in lege cubicles van gemeentekantoren staan, volgt de rest vanzelf.

‘Een permanente oplossing. Met structureel voldoende opvangplekken voor mensen op de vlucht’, staat tot besluit naast een emoji van handen die schudden, in woorden die gerust moeten stellen.

Het liefst vrijwillig.