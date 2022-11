Waarom jouw website in 2023 (nog) gebruiksvriendelijker moet worden

Google Helpful Content Update

De leus ‘content is king’ wordt al jarenlang tot vervelens toe geroepen door SEO-specialisten, en dit gaat zeker niet minder worden. Google heeft namelijk de Helpful Content Update uitgerold. Het doel van deze update is om de strijd tegen content van lage kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan automatisch gegenereerde pagina’s) aan te gaan. Google wil originele, kwalitatieve content belonen met hoge posities in de zoekmachine. Content moet echt waarde gaan toevoegen. Twijfel je of de content op jouw website voldoet aan de eisen van Google? Als je de volgende vijf vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, zit je goed!

Heb je een duidelijke doelgroep voor ogen? Is de content op jouw website diepgaand en straalt het expertise uit? Kent jouw website een duidelijk doel of focus Heeft iemand na het lezen of zien van de content op jouw website voldoende geleerd om een beoogd doel te bereiken? Is het lezen of zien van de content op jouw website bevredigend voor de ontvanger?





Deze vragen worden extra belangrijk voor websites die gaan over medische, politieke, financiële en veiligheid onderwerpen. Google wil koste wat het kost dat over deze specifieke onderwerpen foutieve informatie wordt getoond. Het E-A-T-principe (expertise, authority en trustworthiness) speelt bij dit soort onderwerpen een heel belangrijke rol. Je website en je content moet expertise, autoriteit en betrouwbaarheid uitstralen.

Product Review Update

Een ander onderdeel waar je SEO-strategie in 2023 goed op gaat, is het aantal reviews dat wordt getoond over je website. In 2023 werd de Google Product Review Update uitgerold, waarmee Google het tonen van reviews wil gaan belonen en promoten.

Maar hoe pak je dat aan? Soms kan het verstandig zijn om dit over te laten aan mensen die dagelijks bezig zijn met Search Engine Optimization en die bovenop de nieuwste trends en ontwikkelingen zitten. SEO uitbesteden bij ervaren bureaus, zoals Blauwe Monsters uit Haarlem, scheelt veel tijd en geld.

Goede, uitgebreide reviews zullen vaker worden getoond en gaan dus ook een steeds belangrijkere rol spelen binnen je SEO-strategie.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Blauwe Monsters.