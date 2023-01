Sekszusjes Krista en Marcelle Arriëns: 'We delen onze eigen zoektocht in het vinden van seksplezier'

Jullie touren momenteel langs de Nederlandse theaters met een voorstelling over seks. Wat was de aanleiding om deze theaterproductie te gaan maken?



Marcelle: ‘Het leek ons te gek om echt met het publiek in contact te zijn. Het publiek kan ter plekke ervaren hoe het is om meer open met elkaar over seks te praten en tegelijkertijd delen we onze eigen zoektocht in het vinden van seksplezier.’

Krista: ‘Toen we tieners waren, maakten we samen al toneelstukken. We maakten zelf decors, schreven de voorstelling zelf en speelden het ook zelf. Precies wat we nu ook doen. Toen we begonnen met de Sekszusjes droomden we stiekem ook al over een boek, een tv-programma en een voorstelling. Omdat je met ieder medium op een andere manier kan bijdragen aan onze missie. Toen werden we benaderd door verschillende impresario’s voor een theatershow en zijn we het gewoon gaan doen. Het was al heel lang een passie voor ons.’

Jullie waren vóór het YouTube-succes beiden al bezig in de media. Wilden jullie graag bekend worden of volgden jullie je talenten?

Krista: ‘Bekend worden is nooit een doel geweest. Ik heb gemerkt dat ik het moeilijk vind om iets te presenteren dat nét niet mijn ding is; ik heb dus niet per se de drive om programma’s te presenteren. Als journalist, regisseur en presentator volg ik wat er op mijn pad komt. Ik ben op tv te zien geweest bij Rambam, waar ik veel lol in had, en ik werk aan documentaires en videokunstprojecten. Ik monteer ook graag zelf de opnames waarbij ik als regisseur heb gewerkt. De Sekszusjes regisseer ik ook mede, samen met onze onmisbare Marcel van der Velde. We hebben het concept met z’n drieën bedacht en ontwikkeld.’

Marcelle: ‘Ik ben meer van het acteren, maar ik heb nooit voor ogen gehad dat ik presentatrice wilde worden of documentairetelevisie wilde maken. Het stond niet op mijn verlanglijstje en ik zou denk ik nog steeds kritisch zijn als ik zou worden gevraagd voor dat soort werk. Mijn interesse ligt meer bij acteren en fictieverhalen; ik heb rollen gehad in verschillende korte films en speelfilms. Mijn lampje voor de Sekszusjes ging branden vanwege het samen maken van iets moois, dus het creatieve stuk van ons beiden, maar ook vooral de inhoudelijke insteek die erachter zit. Ik werkte ook als trainer/coach in persoonlijke ontwikkeling en daarin zie ik een parallel met de Sekszusjes: ook daarmee komen namelijk onderwerpen voorbij als kwetsbaar durven zijn, dingen delen waar aangeleerde schaamte aan kleeft, niet meegaan in verwachtingspatronen en daardoor dichter bij jezelf kunnen blijven. Daar gaat onze theatervoorstelling ook heel erg over.’

Krista: ‘Ik wilde vroeger altijd een bekende zangeres worden. En vanuit die status dan iets veranderen aan het klimaat. Dingen zeggen waardoor mensen gaan nadenken.’

Marcelle: ‘Huh? Was jij zo jong al bezig met ons klimaat? Ik heb op die leeftijd nooit doorgehad dat er klimaatproblemen waren.’

Krista: ‘Ik wel. Ik was er altijd mee bezig, dat begon met Kids for Animals en hoe ze vertelden dat dieren in het regenwoud het zwaar hadden.’

Op jullie Youtube-kanaal horen we melige melodieën en opgewonden vondsten als Oeh ik masturbeer, Neuken of een bier en Kinderkut. Zingen jullie ook in de theatervoorstelling?

Marcelle: ‘Tuurlijk! We gebruiken liedjes van onze webserie, maar we hebben ook nieuwe liedjes geschreven, die aansluiten bij de inhoud van onze voorstelling.’ Krista: ‘De lievelingsliedjes van onze programmareeks op YouTube wilden we zéker brengen; ze passen goed in deze voorstelling omdat het allemaal liedjes zijn die gaan over het doorbreken van verwachtingen die we hebben rond seks.’

In jullie tv-programma Naakt voor de klas die jullie met de VPRO maakten, hebben jullie seksuele voorlichting anno 2022 onder de loep genomen. In één van de afleveringen was jullie vraag of leerlingen het verschil zien tussen echte seks en extreme porno. Er kwamen jongens van 12 voorbij die meerdere malen per week porno blijken te kijken…

Krista: ‘We kregen van sommigen te horen dat ze al sinds hun 8ste porno kijken. Dat is wel een wake-upcall voor alle ouders: je zou dus vroeg kunnen beginnen om seks bespreekbaar te maken. We hopen ook echt dat er veel ouders naar onze voorstelling komen die daarmee worstelen. Jonge kids zien online al best veel expliciet harde pornoachtige beelden; het is fijn om daar al vroeg iets tegenover te zetten, over wat intimiteit écht inhoudt.’

Zijn jullie geschrokken van die jonge leeftijd waarop kinderen al in aanraking komen met porno?

Marcelle: ‘We hebben ons er zéker over verbaasd. We kenden al wel de cijfers van een paar jaar geleden, dat 95 procent van de 13-jarigen weleens porno had gekeken. Dat is dus iedereen in een brugklas. Maar toen we op een middelbare school over porno gingen vragen en praten, bleken veel kinderen vanaf hun 8ste al pornobeelden te hebben gezien.’

Mijn oudste zoontje is 8; ik kan me er níks bij voorstellen dat hij al met seks bezig zou zijn.

Marcelle: ‘Dat zeggen alle ouders. Maar alle kinderen hebben hun maniertjes om hun ouders voor de gek te houden. Dat vertellen tieners ons ook: “Als mijn ouders over seks beginnen, doe ik alsof ik er niets van begrijp.” Een ander zegt tegen zijn ouders: “Daar ben ik echt nog niet mee bezig.” Dat is heel slim, want zo wordt het onderwerp thuis mooi gemeden en wordt het nog even niet ingewikkeld, zowel voor de ouders als voor het kind. Wij proberen met onze webserie, met ons tv-programma en met onze theatershow juist te laten zien dat praten over seks totaal niet ingewikkeld hoeft te zijn.’

Krista: ‘Humor is erg belangrijk. Zowel in het gesprek thuis in het gezin, als in alle producties die wij maken. Onze theatervoorstelling zit er ook vol mee. Anderhalf uur lang serieuze onderwerpen aansnijden, dat wordt veel te zwaar. Tegenover ieder gevoelig punt, zetten we humor. Dat brengt verlichting en helpt ons om bepaalde beelden die er over seks bestaan, simpeler aan te kaarten.’

Is jullie eigen seksleven erop vooruitgegaan sinds jullie de Sekszusjes zijn?

Marcelle: ‘Zéker! Ik had voordat we hier mee begonnen al wat ervaringen met seks gehad die ikzelf niet per se fijn vond. Ik had mezelf daar al wel vragen over gesteld: waarom ik het dan toch deed en wat ik zelf dan wel prettig vond. Bij elk onderwerp dat we behandelen, denk ik zelf ook na over hoe dat bij mij zit. Bijvoorbeeld hoe scheer je je schaamhaar? De manier waarop ik mijn schaamhaar schoor, was niet authentiek. Ik deed het zo omdat ik aan een bepaald modebeeld wilde voldoen. Vijftien jaar lang heb ik zo’n streepje geschoren, omdat ik dacht dat dat de norm was. Dan doe je dus vijftien jaar iets omdat je denkt dat het van je wordt verwacht, maar ik vond het zelf helemaal niet fijn. Ietwat triest, maar eigenlijk ook best komisch. Ik ben nu niet meer bezig met hoe het eruit moet zien, maar juist met wat fijn voelt. Alles wat ik nu doe, voelt lekker.’

Krista: ‘Ik kan op die vraag het best antwoorden dat er voor mij veel is veranderd. Onze regisseur Marcel is mijn ex. We zijn bijna negen jaar samen geweest; met hem heb ik echt het allerleukste seksleven ooit gehad. We hebben negen jaar lang heel fijne seks gehad. We hadden echt van die seks dat als we intiem waren met elkaar je alles om je heen vergeet. Alles wat we aanraakten, werd één grote waas, dat ik niet wist of ik mijn eigen lichaam aanraakte of dat van hem, alles voelde lekker. We kwamen altijd tegelijk klaar, het was gewoon fantastisch. Ik weet dat het niet voor iedere vrouw is weggelegd om een orgasme te beleven tijdens de seks en zeker niet tijdens penetratie. Ik heb in die tijd echt in mijn handjes geknepen. Daar kwam nog bij dat hij een man is met heel veel gevoel, hij voelde soms nog beter aan op welk punt ik me bevond dan ikzelf. Ik heb in mijn eigen seksleven veel van hem geleerd. We waren heel experimenteel, superverliefd en ik wist dat het heel bijzonder was. Maar sinds het uitging drie jaar geleden ben ik vrijgezel.’

Marcelle: ‘We werken nog steeds heel close met elkaar samen, Marcel is eigenlijk het derde Sekszusje. Hij is zó onderdeel van ons merk, van wat we willen brengen en maken. We zijn nog steeds ontzettend blij met hem.’

