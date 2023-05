Dit zijn de 4 grootste fouten die online bedrijven maken

@media (max-width: 680px){#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f24ba3eaaa img{#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f24ba3eaaa img{#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f24ba3eaaa img{#fig-646f24ba3eaaa img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Geen goede hosting

De eerste fout die veel online bedrijven maken, is dat ze geen goede hosting hebben. Hosting verwijst naar de dienst waarbij een bedrijf serverruimte beschikbaar stelt voor het opslaan en toegankelijk maken van website bestanden op het internet. Wanneer de hosting slecht is, zal de website van het online bedrijf een stuk langzamer lopen. Daardoor haken veel klanten af en staat een bedrijf niet meer zo hoog in de ranglijsten van zoekmachines. Wees daarom slim door goed uit te zoeken welke partij de beste serverruimte heeft voor je eigen onderneming.

Slechte online marketing

Een andere fout die veel online bedrijven maken is het niet goed gebruiken van de juiste tools en strategieën voor hun online marketing. Om meer klanten te trekken is het noodzakelijk dat je gebruikmaakt van de juiste strategieën en tools. Denk hierbij aan zoekmachineoptimalisatie, social media marketing of een advertentiecampagne. Als je geen gebruik maakt van deze diensten, zal je bedrijf niet veel klanten trekken.

Geen klantenservice

De derde fout die veel online bedrijven maken is het niet hebben van een goede klantenservice . Om je klanten tevreden te houden, moet je voldoende tijd en energie steken in het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen. Als je hierin faalt, dan zullen je klanten geïrriteerd raken en hun vertrouwen in je bedrijf verliezen. Daarom is het cruciaal dat je een goed klantenserviceteam opzet, zodat je klanten te allen tijde de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je klantenserviceteam bereikbaar is via verschillende kanalen, zoals e-mail, de chat en de telefoon.

Niet genoeg betaalmethodes

Tot slot is het ook belangrijk om betalingsmethodes aan te bieden die passen bij je klanten. Bied je alleen betaalopties aan in één land, terwijl de rest van je klanten elders wonen? Dan zullen mensen hun aankopen op je website niet kunnen afronden. Zorg er daarom voor dat je een breed scala aan betaalmethoden biedt, zoals creditcards, PayPal, iDeal en andere lokale betaalmogelijkheden. Als je dit doet, vergroot je de kans dat mensen hun aankopen afronden en hou je de conversie hoog. Wees dus goed voorbereid door verschillende betaalmethodes te hebben.