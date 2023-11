5 voordelen van de revolutionaire ‘houtkachel op pellets’, de gamechanger

@media (max-width: 680px){#fig-6565012de3943 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6565012de3943 img{#fig-6565012de3943 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6565012de3943 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6565012de3943 img{#fig-6565012de3943 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6565012de3943 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6565012de3943 img{#fig-6565012de3943 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Wij zagen vijf voordelen die dit product revolutionair maakt:

1. De kachel heeft een Silent Stop

BlueSolid , de grootste aanbieder van pelletkachels, komt met een ‘Silent Stop’-functie. Met deze innovatie maakt een pelletkachel geen lawaai bij het uitblazen. Sterker nog, tijdens het uitblaasproces is deze kachel net zo stil als tijdens het branden in de laagste stand. Dat maakt de pelletkachel ook interessant voor bezitters van houtkachels, die dat lawaai onwenselijk vonden. De pelletkachel is stil.

2. Complete uitstraling van een houtkachel

Houtkachels en pelletkachels verschilden sterk van elkaar qua sfeer. Een houtkachel bevat namelijk vuur met houtblokken. Een pelletkachel levert autonoom pellets (houtkorrels) aan vanuit een opslagtank. Die sfeer van houtblokken ontbrak daarbij dus in het vuurbeeld. Maar de genoemde marktleider levert nu pelletkachels mét ultra-realistische houtblokken, voor compleet dezelfde sfeer.

3. Nog veiliger stoken

De ‘houtkachel op pellets’, zoals BlueSolid de pelletkachels met de innovaties noemt, is nog veiliger. Dit ligt aan het derde voordeel, dat gepaard gaat met de derde innovatie. Deze 100% houtkachel look-a-like biedt een extreem nieuw filter. Dit filter vangt reststoffen op die normaliter in de afvoer zouden kunnen komen. Daardoor wordt het risico op brand in de afvoer (zo goed als) naar nul gebracht.

4. Veel vriendelijker stoken

Dankzij het optionele Pellet-ABC rookfilter, de After Burning Catalysator, kun je veel vriendelijker stoken. Het filter zorgt voor veiligheid, maar ook voor vele malen minder geur en rook. Je draagt daarmee bij aan een fijnere buurt. Mensen met houtkachels zetten soms de buurt in de mist, in strijd met sociale normen. Met de houtkachel op pellets is dat schuldgevoel niet nodig: een schone buurt.

5. Echt vuur op afstand aan: Amazon Alexa en Google Home ready

Samengevat lijkt een pelletkachel nu net op een houtkachel: geen lawaai meer en wél die heerlijke sfeer. En dan komen daar de voordelen van veiliger en vriendelijker stoken bij. Maar tot slot is er nóg een voordeel. De nieuwe generatie pelletkachels zet je op afstand aan. Je kunt via Amazon Alexa of Google Home de kachel opstarten, op afstand. Dit terwijl jij lekker lui op de bank ligt. Geen gedoe.

Al met al vinden we dat we kunnen spreken van een gamechanger. Waar pelletkachels vroeger vooral praktisch waren en houtkachels vooral sfeervol, is de ‘houtkachel op pellets’ dat allebei. En dat brengt de diverse werelden bij elkaar. Geen gesleep met houtblokken, geen overlast naar de buren en wel optimaal gemak. De ouderwetse pelletkachels en houtkachels kunnen de deur uit. Want dit? Dit is duidelijk de toekomst.