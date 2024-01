Epoxy gietvloer in huis; doen of afrader?

@media (max-width: 680px){#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b1b2873c23d img{#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b1b2873c23d img{#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65b1b2873c23d img{#fig-65b1b2873c23d img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Epoxy gietvloer voor in huis?

De meeste experts zijn het erover eens: een Epoxy gietvloer hoort niet thuis in de woonkamer. Toch is dit gegeven iets te kort door de bocht. De antislip epoxy vloer hoort inderdaad niet in een woonkamer thuis. Hij loopt korrelig aan de voeten, wat zeer onbehaaglijk is. En hoewel de Epoxy gietvloer in principe vooral binnen de industrie gebruikt wordt, dit vanwege de grote hardheid en slijtvastheid, kan hij wel degelijk ook in huis gebruikt worden. Vooral wie een low budget oplossing zoekt voor een betonlook vloer in de woonkamer, kan hiervoor terecht bij een Epoxywinkel . Hier verkopen ze kant-en-klaar epoxy pakketten voor de handige doe-het-zelver. Want een epoxy vloer is ook zelf te leggen, voor een relatief laag bedrag.

Epoxy: voordelig alternatief

Geniet een Epoxy vloer de voorkeur in huis? Nee, dat is niet het geval. Dit vanwege de, zoals gezegd, grote hardheid. Een PU gietvloer (Polyurethaan gietvloer) geniet dan de voorkeur. Deze wordt door de vloerspecialist gegoten. Waarom hij de voorkeur geniet? Omdat dit type vloer zachter is en enige flexibiliteit kent. Dit maakt het aangenamer in de algehele beleving. Natuurlijk hangt hier een forser prijskaartje aan, en dat is dan ook vooral de reden waarom de Epoxy gietvloer het voordelige alternatief is.

Kale betonvloer benutten om betonvloer te creëren

Wie overigens een kale betonvloer aantreft in de nieuwe woning, kan hierover ook eens even achter de oren krabben of dit niet een uitgelezen kans is om de vloer een heuse betonlook te geven. Dit is relatief eenvoudig zelf uit te voeren. Eerst kan de betonvloer, die meestal oneffenheden vertoont en kleurverschillen, geëgaliseerd worden met het middel Egaline (een soort betonmix). Vervolgens komt hierover een Vloercoating naar keuze, die de vloer niet alleen beschermt, maar ook mooie voordelen biedt ten aanzien van de hele uitstraling van de vloer.

Houten keukenblad behandelen? Maak kennis met Epoxy Giethars

Epoxy giethars is een kunststof die in eerste instantie vloeibaar is (gemaakt), maar als snel tot grote hoogte uithardt. Dit middel vormt dé oplossing voor bijvoorbeeld houten keukenbladen of houtentafels. Zij krijgen dankzij de Epoxy giethars een werkelijk keiharde, vrijwel krasvrije toplaag.

Waarom je dit zou doen? Onbehandelde keukenbladen blijken in de praktijk toch vaak niet zo handig; er ontstaan al snel kringen en lelijke (vet) vlekken op het keukenblad, naast de algehele aantasting door vocht op den duur. Om dit te voorkomen is Epoxy giethars een uitstekend en veel gebruikt middel. Epoxy giethars leent zich daarnaast ook nog voor creatieve uitingen en andere zaken; een meer dan handig middel dus.