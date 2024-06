Uniek bewaarnummer: Panorama's beste voetbalverhalen nu verzameld in extra dikke special

Het EK is in volle gang en daar hoort natuurlijk een extra dikke Panorama Voetbalspecial bij. Die net effe anders is dan al die andere specials

De redactie van Panorama is de voorbije maanden de eigen archieven in gedoken, op jacht naar de mooiste voetbalreportages en interviews met de grootste spelers ter wereld. De beste voetbalverhalen van Panorama, exact zoals ze destijds in ons blad hebben gestaan, allemaal verzameld in onze Panorama Voetbalspecial.

Zoals het onderstaande verhaal over het winnen van het EK in 1988. Op de foto is te zien hoe Rinus Michels vol trots de beker in de lucht houdt. De Oranjespelers wonnen destijds de EK-finale van de Sovjet-Unie met 0-2 en werden bij thuiskomst door een enorme oranje mensenmassa opgewacht.

Het kampioenschap van 1988 was onvergetelijk, maar dat was Johan Cruijff ook. De beste voetballer van Nederland aller tijden stond regelmatig in Panorama. Zoals in 1981, toen onze verslaggever en fotograaf hem een week lang op de voet volgden in Spanje.

Maar Cruijff is zeker niet de enige wereldvoetballer die de pagina’s van de Panorama Voetbalspecial siert. Ook Maradona, Marco van Basten, René van der Gijp, Ruud Gullit, oude meester Sjaak Swart en nog véél komen voorbij. En wat dacht je van reportages over het WK van 1978, de sloop van de Galgenwaard, de rellen in het Haagse Zuiderparkstadion en de eerste wedstrijd van de Panorama-redactie tegen de beste voetbalvrouwen van Nederland?

Neem samen met Panorama een duik in onze rijke voetbalhistorie en geniet van de mooiste voetbalreportages en interviews met de grootste spelers ter wereld, exact zoals ze destijds in ons blad hebben gestaan. Dit unieke, 196 pagina's dikke bewaarnummer is nu te koop in de winkel bij jou in de buurt. Of bestel de Panorama Voetbalspecial online via bovenstaande link.