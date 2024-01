Deze keer: journalist Gert-Jaap Hoekman over hagel in de reet en kakken in de tourbus.

Mooiste week

‘Ik ging ik met C-mon & Kypski naar San Francisco om een tourreportage te maken. Ik dacht: als ik dan toch in het buitenland ben, dan wil ik ook met zoveel mogelijk verhalen thuiskomen. Dus plakten de fotograaf en ik er nog een week in Los Angeles aan vast. Daar hadden we een verhaal gemaakt met Ruud Gullit die toen trainer was bij LA Galaxy en met honkballer Andruw Jones, destijds de bestbetaalde Nederlandse sporter ter wereld. En we wisten dat Junkie XL ook in Los Angeles woonde. De volgende ochtend reden we naar zijn huis in Palm Springs, voor wat uiteindelijk een van mijn beste interviews zou blijken te zijn. Mijn eerste vraag (“Waarom wilde je eigenlijk naar LA verhuizen?” ) was een heel normale, zijn antwoord des te meer bijzonder: “Toen in een week tijd mijn moeder en mijn zus overleden, had ik niks meer te verliezen.”’

Grootste blunder

‘De Haarlemse hiphopgroep Relax had een optreden in Parijs en ik mocht mee in de tourbus. Al snel gingen de wodka en de jointjes rond. De volgende dag werd ik wakker met een redelijke kater. En ik had enorme aandrang. Ik besloot het wc’tje in de bus te gebruiken. Om me heen hingen allemaal foto’s van artiesten, en tussen die foto’s viel mijn oog op een briefje. Daarop stond dat je niet mocht poepen op de wc, omdat ie niet kon doorspoelen. Maar toen was het al te laat. Met het lood in de schoenen ben ik naar de buschauffeur gegaan: “Gast, ik heb gekakt.” Uiteindelijk moest ik met twee Albert Heijn-tassen mijn eigen hoop uit die wc scheppen.’

Mijn oom de boswachter

‘Willem-Alexander en Máxima gingen verhuizen naar de Eikenhorst en er waren foto’s uitgelekt van het interieur. Mij werd gevraagd om daar te posten en te turven welke klusbusjes er in en uit reden, om die bedrijven vervolgens op te bellen of zij die foto’s misschien hadden gelekt. Wat ik de redactie niet had verteld, was dat wijlen mijn oom de boswachter van dat landgoed was. Op verjaardagen zei hij altijd: “Als ik jou daar zie, dan maakt het me niks uit dat jij mijn neef bent, maar dan schiet ik de hagel in je reet.” Er is nooit een verhaal van gekomen, wel heb ik mijn oom opgebiecht dat ik daar in de bosjes had gelegen. Toen bevestigde hij nogmaals dat als hij mij daar had gezien, dat hij de hagels in mijn reet had geschoten.’

CV

Gert-Jaap Hoekman (37)

Voor

Gert-Jaap zit op de School voor Journalistiek in Utrecht en wil muziekjournalist worden, liefst bij Oor. Zijn docent heeft andere plannen: ‘Nieuwe Revu lijkt me wel iets voor jou.’

Tijdens

Na zijn stage voegt Gert-Jaap zich in 2005 bij de redactie, om in 2012 samen met Willem Uylenbroek de hoofdredactie te vormen.

Na

Hij maakt in 2013 de overstap naar nu.nl, waar hij inmiddels hoofdredacteur is.