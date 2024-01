Wie denkt Sjinkie Knegt wel dat hij is?

Hoewel hij gebrand was op herstel, heeft de Chinese Fries zichzelf met een kachelincident uitgeschakeld voor het WK in maart.

Knegt was al explosief op het ijs, maar nu spatten de vonken er thuis ook al vanaf?

Zijn bijnaam ‘Het buskruit uit Bantega’ krijgt op deze manier een heel andere betekenis. Sjinkie Knegt wilde thuis wat warmte en gezelligheid voor zijn vlam Fenna en hun twee jonge kids creeren door de houtkachel aan te steken, maar zette zichzelf in lichterlaaie.

In de dagen erna werd Bantega behalve door de 650 inwoners plotseling bevolkt door 6500 mensen?

Het dorp ten oosten van Lemmer, waar schaatsheld Rintje Ritsma resideert, werd na het incident inderdaad overspoeld door media en andere belangstellenden. Ramptoeristen maakten er zelfs een uitje van en namen selfies bij het bordje van ‘Sjinkie Fjild’, het grasveldje dat is vernoemd naar de lokale held die op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji als eerste Nederlander een olympische shorttrackmedaille behaalde (brons op de 1000 meter).

Ik zie shorttrack niet als topsport maar als werk

Van vroeger kennen we de Friese schaatshelden Falko, Rintje en Ids. Is Sjinkie ook zo’n typisch Friese naam?

Totaal niet! Hij is weliswaar Fries in hart en nieren, maar er stroomt ook Aziatisch bloed door zijn aderen. Knegt heeft namelijk Chinese roots en wordt door zijn ploeggenoten steevast ‘De Chinees’ genoemd. Sjinkie is vernoemd naar Sjing Ting, de opa van zijn vader. In de jaren dertig was die opa één van de eerste immigranten uit China die naar Nederland kwamen, aanvankelijk om pinda’s te verkopen.

Wat moeten we weten over Knegt?

Shorttracker in het Nederlands team met als beste afstanden de 1000 en de 1500 meter. Is daarnaast de afmaker van het aflossingsteam. Werd in 2015 wereldkampioen allround én Sportman van het Jaar. Viel in 2016 tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht: drie gebroken ribben, een gekneusde long en een scheurtje in zijn lever. Kon onlangs zijn Europese titel niet verdedigen doordat hij thuis bekneld raakte tussen zijn heftruck en een kozijn van de schuurdeur. Raakte daardoor zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen.

Wat vindt Sjinkie Knegt van zichzelf?

‘Ik zie shorttrack niet als topsport. Het is mijn werk en ik ben er goed in.’

Wat vinden wij van Sjinkie Knegt?

Zo’n uitspraak is natuurlijk olie op het vuur in de shorttrackwereld.