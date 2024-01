'Wat is het stomste dat jij als tiener hebt uitgespookt?'

Halsema Junior wordt door Oom Agent in de kraag gevat en rechts Nederland kan z’n lol niet op. Ik snap dat wel, die Schadenfreude. Het is niet netjes, maar ik smul ook van – bijvoorbeeld – de recente LPF-ficatie van het FvD. Baudet en Otten die als aapjes hun apenuitwerpselen naar elkaar slingeren. Af en toe PATS! een drol tegen de grijze kop van ouwe aap Hiddema die iets verderop op een rots zit te doen alsof er niets aan de hand is. Nee, echt: ge-nie-ten!

Nu ligt het met de 15-jarige spruit van Halsema natuurlijk wel een tikkie anders. Ten eerste omdat het de spruit en niet Halsema zelf is. Het verhaal was een stuk sterker geweest als de burgermoeder zélf die verkrotte woonboot was binnen geslopen en daar de brandblussers had leeggespoten, niet?

Ten tweede omdat de spruit minderjarig is. Pubers halen puberale streken uit. Dat komt doordat de prefrontale cortex nog niet volledig ontwikkeld is. De prefrontale cortex, dat is een hersenkwab voor in je harses die er onder andere voor zorgt dat je risico’s kunt inschatten en impulsen kunt beheersen. Zodoende zou je kunnen stellen dat de gemiddelde 15-jarige niet of verminderd toerekeningsvatbaar is. Het verklaart in ieder geval een hoop domme shit die ik zelf op die leeftijd heb uitgevroten.

Maar goed, mede vanwege die nog onderontwikkelde kwab vallen minderjarigen onder het jeugdstrafrecht en wordt er alles aan gedaan hun anonimiteit te waarborgen. Wie z’n billen brandt moet op de blaren zitten, maar het is natuurlijk lullig als zo’n jeugdzonde je – zeker heutzutage met het internet waarop nooit iets verdwijnt – de rest van je leven achtervolgt. Wat is het stomste dat jíj als tiener hebt uitgespookt? Zou het niet kut wezen als je baas of je collega’s dat konden googelen?

Ten derde lijkt er geen sprake te zijn van een doofpot, wat de enige rechtvaardiging is die De Telegraaf (de enige krant die niet bruiner wordt als je je reet ermee afveegt) zou kunnen hebben om de privacy van deze minderjarige criminele mastermind te schenden. Burgemeester Femke had haar macht naar hartelust kunnen misbruiken om haar kroost uit de wind te houden, maar nee, Goody Two-Shoes Halsema informeerde meteen de gemeentesecretaris en het integriteitsbureau van de gemeente en de zaak werd overgedaan aan het OM in Haarlem om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.

Het is dus al met al een beetje Schadenfreude om niets, over de rug van een 15-jarige die bij Bureau HALT hoort en niet op de voorpagina van de Krant van Geesteszwakker Nederland, maar misschien moeten we het rechts maar gewoon gunnen. Wij linksmensen worden wat betreft Schadenfreude tenslotte al jarenlang door LPF, PVV, VVD en nu FvD in de watten gelegd.