'Sylvie Meis spuit botox zoals Herman Brood speed spoot'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Sylvie Meis is enkel, 100 procent, uitsluitend, alleen en uniquement bezig met haar uiterlijk. Ze scheert haar oksels vijf keer per dag. Ze onthaart haar kut elke keer als ze op het toilet zit te zeiken. Ze werkt haar wenkbrauwen bij terwijl ze met haar ogen knippert. Ze neemt om de haverklap anale baden. Ze spuit botox zoals Herman Brood speed spoot. Ze begint steeds meer op Herman Brood te lijken, nadat die zich niet echt lekker voelde en van het Hilton-dak sprong.

Ze werd geboren in Breda op 13 april 1978 als dochter van Sjoerd Meis, een fabrikant van achtergronden in pizzeria’s, en van Sjaan Meis-Kotkelder, die toetsenborden van deurbellen oppoetste in het Gooi. Meis kon op school niet meekomen, het enige waarmee ze intellectueel scoorde, was het geven van namen aan haar tieten. Die namen waren Jan en Piet.

Qua nitwitterij was ze zo’n uitblinker dat ze natuurlijk een baantje kreeg bij de tv. Ze begon bij Fox Kids, waar ze het fenomeen Pokémon aan kleuters probeerde uit te leggen in minder dan tien éénlettergrepige woorden, en daarin mislukte. Ondertussen waren Jan en Piet helemaal ontbolsterd en ze bezorgden Meis een rolletje in Costa!, na De Luizenmoeder de slechtste Nederlandse tv-serie aller tijden. Het rolletje van Meis bestond erin dat ze haar bek moest houden en haar cameltoe zo vaak mogelijk in beeld diende te manoeuvreren.

Ondertussen, of daarvoor, of daarna, was ze getrouwd met Rafael van der Vaart, de voetballer met het IQ van een grasmat. Dat huwelijk liep natuurlijk voor geen meter, wat zou je willen, het huwelijk van een profvoetballer met om het even welke dombo loopt nooit voor een meter. Terwijl Van der Vaart overal ter wereld naast het doel schoot, presenteerde Meis shows in Duitsland. Zo was ze de dikborstige gastvrouw in Aufmachen!, Schweinhunde en Im Der Wald Spazieren Gehen, en in haar contract stond dat het niet uitmaakte of ze Duits sprak als een doofstomme Ghanees, maar dat het wel uitmaakte of zoveel mogelijk van haar blote lichaamsdelen door de multicamera werden gevangen.

Meis werd een internationaal fenomeen, mede nadat ze haar vastgemetselde glimlach een hoofdrol had gegeven in muziekprogramma’s op MTV en TMF, waarin ze een paar keer haar eigen voorkeuren mocht uiten, te weten songs van Guus Meeuwis, De Twee Pinten en André Hazes met een poetsvod in z’n bezopen bakkes. Meis werd verkozen tot ‘babe van het jaar’, tot ‘mooiste voetbalvrouw van het WK’ en tot ‘de overbodigste griet van dertien in een dozijn van zowel de 20ste als de 21ste eeuw’.

Want ja, Meis is oud aan het worden. Ze takelt af, ze ziet er niet meer uit, ze is een parodie en haar kut scheren terwijl ze zeikt, helpt haar al lang geen stap meer vooruit.