Wim Kieft: 'Voetbal is geen wetenschappelijk gelul'

Als je nu naar voetbal kijkt, waar kun je dan zoal van genieten?

‘Van de intensiteit. Laatst in de Arena viel het me direct weer op, dat het tegenwoordig allemaal zo snel gaat. Dat zie je op televisie bijna niet. Dan denk je dat spelers veel meer tijd hebben, maar dat is dus niet het geval. Daarom is het heel begrijpelijk dat spelers fouten maken. Verder vind ik de beleving wel leuk. Ook dat kon me eerder weinig boeien. Dan hoorde ik iemand vol enthousiasme praten over Everton tegen Liverpool en dacht ik alleen maar: doe niet zo overdreven, man. Maar ook dat is verleden tijd. Nu denk ik: wow, zo’n Merseyside-derby gaat er inderdaad heel intens aan toe.’

En je geniet van Lionel Messi, hè?

‘Ja, fantastisch. Maar of Messi echt de allergrootste is, zoals velen vinden, dat weet ik niet. Maar dat hij speciaal is, dat is zeker. Het irritante is alleen: we vinden het allemaal zo vanzelfsprekend wat hij doet. Neem dat duel met Sevilla, eind februari. Of tegen Betis, een paar weken later. Dan maakt hij weer een hattrick en neemt hij een bal aan op een manier die mij nooit zou lukken. Echt werelds. Wij vinden dat dus normaal bij hem, maar dat is het natuurlijk niet.’

En tóch ben je meer een fan van Cristiano Ronaldo.

‘Ja, omdat Ronaldo net een echt mens is. Dat zie je wel als niet hij, maar een ploeggenoot scoort. Dan zie je hem gewoon balen, want Ronaldo had liever gehad dat hij ’m zelf gemaakt had. Wat ik verder boeiend aan hem vind is dat hij constant moet opboksen tegen Messi. Daar moet hij toch knettergek van worden? Dan maakt hij er op zaterdagavond drie en maakt Messi er op zondagmiddag vier. Je zag hem op den duur dan ook echt lijden.’

In hoeverre geniet je van het Nederlandse voetbal, dat eindelijk weer in de lift zit?

Glunderend: ‘Ja, dat maakt me heel blij, want laten we eerlijk zijn; op een gegeven moment werd het een beetje gevaarlijk, hè. Sinds 1970 komen de beste voetballers ter wereld uit Nederland en ineens waren ze er niet meer. Toen dacht ik echt: dat kan toch niet waar zijn? Maar gelukkig is dat alweer hersteld.’

Enig idee hoe dat komt?

‘Het heeft in ieder geval niks met dat wetenschappelijke gelul te maken waar jongens als Pieter Zwart het tegenwoordig allemaal over hebben. Daar word ik sowieso heel moe van. Natuurlijk, het kan zijn dat ik wat ouderwets ben, dat ik stilsta in mijn hoofd. Maar iemand als Frenkie de Jong, die is gewoon zo geboren, hoor. Die is echt niet door de wetenschap gecreëerd. Die komen gewoon bovendrijven.’

