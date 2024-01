Waren de stemhandjes van Petra Stienen afgehakt in een shariazaak?  

De Raad van Europa – bewaker van internationale rechtsverdragen – heeft een rapport aangenomen waarin sharia-rechtspraak op heel veel punten onverenigbaar verklaard wordt met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het islamitische recht discrimineert onder meer op geloof en geslacht, en dat willen we niet in het nette Westen.

Goede zaak voor de redelijke mensheid in het algemeen en de verdrukte islamitische vrouw in het bijzonder. Maar er gebeurde iets heel geks. Petra Stienen, Eerste Kamerlid van D66, onthield zich van stemming. Waren haar stemhandjes afgehakt in een shariazaak?

Neen, veel erger. De wat arrogante arabiste, aanwezig namens ALDE (de Europarlementaire groep van Guy Verhofstadt, waar D66 en VVD onderdeel van uitmaken), was het oneens met de suggestie uit het rapport dat shariarechtspraak ook in Europa voorkomt. Dat is de mening van mevrouw, maar geen feit: op verschillende plekken in Europa, waaronder prominent in Griekenland en clandestien in Engeland, komen shariaraden en -rechtbanken voor, waar vrouwen hun recht wordt ontzegd en als derderangs burgers worden behandeld en veroordeeld.

Gelukkig wist Petra Stienen het rapport niet te blokkeren met haar stemonthouding. Maar door te zwijgen, legde ze voor de zoveelste keer iets naargeestigs bloot bij haar partij. Namelijk dat de ‘progressieve’, ‘humanistische’ en ‘liberale’ waarden waar D66 altijd zo enorm voor zegt te strijden, absoluut niet waar en nog veel minder waard zijn op momenten dat het er toe doet, zoals bij deze stemming, die het debat over schimmige shariarechtspraak juist in het daglicht van de maatschappelijke mainstream kan trekken.

Helaas: dan komen de smoesjes en stropoppen uit de kast, en kunnen verdrukte vrouwen ver weg én hier in Europa niet rekenen op steun van de partij die progressie bepleit, maar niet belijdt. ‘Maar een meerderheid van moslims leeft gewoon de westerse wetten na, maar sharia wordt niet eenduiding toegepast binnen diverse islamitische gemeenschappen, maar, maar, maar..’ - altijd maar meer, meer, meer van zulke gemankeerde maar-zeggerij.

Weer doet links wat het al-tijd doet: als het vrije westerse puntje bij het patriarchale paaltje van de islamitische profeet komt, springt het op de bres voor de rechten van de meute ten koste van de vrijheid van het verdrukte en vernachelde islamitische individu. Hun vrijheden en rechten doen er niet toe voor Petra Stienen van D66. Zij zat tussen de Turkse en Azerbeidzjaanse tegenstemmers op haar hypocriete handjes.

Politiek links heeft zichzelf al lang geleden veroordeeld tot de verkeerde vrienden.