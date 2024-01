'Oh stonden we allemaal maar aan de goede kant van de geschiedenis'

De goede kant van de geschiedenis. Daar wil je zijn! Daar schijnt de zon, daar vieren we de vrijheid, daar smaken de tofuburgers naar engelenvoer, daar brouwen ze bier van op eeuwig vruchtbare velden geteelde biologische granen, en dat bier wordt geschonken uit bodemloze kruiken om te worden opgediend op tafels vol gelukkige mensen die smullen van chips zonder E-nummers uit overvloedige aardappeloogsten, suikervrij snoepgoed zonder dikmakers, en eindeloze lekkernijen zonder ingrediënten waar je zielsongelukkig van wordt.

Aan de goede kant van de geschiedenis, daar zijn homo’s gelijkwaardig aan vrouwen en beide gelijk aan de man, die zijn plek in de samenleving heeft leren kennen. Aan de goede kant van de geschiedenis heeft eenieder zijn god maar geen enkele daarvan het enige gelijk.

Aan de goede kant van de geschiedenis eten we biefstukken zo groot als kaaswielen zonder dat er ooit een dier voor sterft, en zeker geen wrede marteldood in een horrorslachthuis van de bio-industrie. Aan de goede kant van de geschiedenis laten mens en dier elkaar de ruimte, is de trofeejacht zijn eigen relikwie en is het uitsterven uitgestorven.

Aan de goede kant van de geschiedenis luisteren politici naar het publiek en niet andersom, omdat het volk wijs en weloverwogen is, en wars van populistische retoriek. Aan de goede kant van de geschiedenis is er ruimte voor elkaar en voor de ander, en probeert het internet je niet tot vals vertrouwen in nepnieuws en complotten te verleiden. Aan de goede kant van de geschiedenis is de Europese Unie het antwoord en delen zij de ronde tafel der retorische redelijkheid met Rusland, China, Israël, Iran, de Verenigde Staten en alle Korea’s.

Aan de goede kant van de geschiedenis zijn verkeersdoden verleden tijd, is kanker uitgebannen en doen robots die geprogrammeerd zijn met een empathisch hart het zwaarste werk in de zorg, het onveiligste werk in de industrie en het onmogelijkste werk in de meest onbegaanbare gebieden.

Aan de goede kant van de geschiedenis vieren we kinderfeesten waarin alle kinderen uit alle landen evenveel cadeaus krijgen van mensen die overal evenveel van elkaar houden. Aan de goede kant van de geschiedenis bestaat ‘huidskleur’ niet meer als woord, zijn alle landsgrenzen vervaagd en zijn we allemaal één ras: de mens.

Oh stonden we allemaal maar aan de goede kant van de geschiedenis. In gedachten is het zo heerlijk, zo fijn en vooral zo onuitstaanbaar gemakkelijk om daar te zijn…