'Ronald Koeman heeft het verstand van een zoute stengel'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Hij werd in Zaandam geboren op 21 maart 1963, als zoon van Martin Koeman, een boer die in zijn vrije tijd z’n koeien probeerde te leren praten, met als gevolg één koe die ‘kwaak kwaak’ kon zeggen, op voorwaarde dat je een bos prei in haar reet stak. Zijn moeder was Sjaan Koeman-Sulferbocht, parttime boerin en parttime schrijfster van filosofische tractaten met titels als: Zijn of niet zijn: een bewijs van de dissimulatie tussen het ergo en het sum.

Pas toen hij 35 was, zou Koeman de tractaten van z’n mammie lezen. In een interview met De Telegraaf zei hij erover: ‘Mijn moeder hield te weinig rekening met de epistemologie zoals verwoord door Aristoteles.’

Dus hij was niet zo dom als hij eruitzag, al was hij wel dom genoeg om een carrière als profvoetballer te beginnen. Je mag niet vergeten dat door de eeuwen heen de doorsnee profvoetballer het verstand heeft van een zoute stengel. Het enige doel van Ronald Koeman was om beter te worden dan z’n broer Erwin, ook een profvoetballer en ook een zoute stengel. Beter doen dan Erwin kon je met je ogen dicht en met je linkerschoen aan je rechtervoet en vice versa, en Ronald Koeman bracht het tot bij clubs als Ajax, PSV en Barcelona.

In die laatste stad pikte hij een paar woorden Spaans op, want toen een journalist van El País hem vroeg welke tactiek er in de komende wedstrijd tegen Real Madrid gebruikt moest worden, zei Koeman tegen de wereldpers: ‘Mi corazon sempre perro Catalonia goollos scoorros,’ waarbij de ongeveer vierhonderd aanwezige journalisten besloten dat deze verdediger zowel het verstand als de talenknobbel had van die zoute stengel.

Koeman stond vooral bekend om z’n afstandsschoten. Dan nam hij een aanloop, schopte hij tegen de bal, en die bal verdween dan een aantal keer achter de rug van de keeper tegen het net. Zo moeilijk is dat nu ook weer niet.

Koeman speelde 78 keer voor het Nederlands elftal, met als hoogtepunt de Europese titel in 1988. Na de halve finale, gewonnen door Nederland met 2-1 van West-Duitsland, was er een klein schandaal, toen bleek dat Ronald Koeman z’n kont had afgeveegd met het shirt van de Duitser Olaf Thon. Hij verontschuldigde zich door te zeggen: ‘Thuis veeg ik ook altijd m’n kont af, met het shirt van me wijf.’

Toen kwam de trainerscarrière van Koeman. Hij kreeg teams uit verschillende landen onder z’n hoede, zoals Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, Benfica, Valencia, IJsselmeervogels, Southampton en Everton. Bij deze laatste club zei hij tegen de pers: ‘I trying to making playboys better playing, like Aristotle already saying.’ Hij werd dan ook algauw aan de deur gegooid.

Tegenwoordig is Ronald Koeman bondscoach van Oranje en is de kans groot dat hij hiermee dezelfde matige resultaten haalt als met IJsselmeervogels.