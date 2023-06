Bert van Leeuwen: 'Jeroens opmerking over Eloise is niet slecht geweest voor zijn naamsbekendheid'

Zijn we nou nóg bezig met die badpakkenopmerking van Jeroen Snel?

Die wind is voor het grootste gedeelte al wel overgewaaid. Je kunt het niet gemist hebben nadat zelfs Patty Brard als statement in een zwart badpak voor de camera’s van Shownieuws verscheen, maar voor degenen die toch van Hemelvaart tot Pinksteren onder een steen hebben geleefd, een korte samenvatting. Gravin Eloise van Oranje, nichtje van koning Willem-Alexander, maakte de tongen los na de eerste aflevering van Het perfecte plaatje, waarin ze in een zwart badpak voor de camera verscheen. Dat horen royals niet te doen, oordeelde Jeroen Snel als koningshuiskenner bij zijn nieuwe werkgever RTL Boulevard. Hij vond het ‘een grensgevalletje’. Bekende en onbekende Nederlanders rolden over elkaar heen om daar weer wat van te vinden. Op Twitter en Instagram vertrapten mensen elkaar digitaal om maar vooraan te kunnen staan met een selfie in zwart badpak, begeleid door de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Snel zelf liet weten dat hij louter had willen wijzen op het feit dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is.

Prima, Snel is blijkbaar nogal preuts en conservatief. Is de mediahype rondom hem daarmee klaar?

Nou, nee. Op de redactie van Nieuwe Revu bereiken ons berichten over de ware reden van het vertrek van Jeroen Snel bij de EO, waar hij sinds 1992 in dienst was en waar hij negentien jaar het koningshuisprogramma Blauw bloed presenteerde. De verhoogde werkdruk en veranderde werksfeer bij de EO schijnt de laatste tijd als onprettig te worden ervaren door medewerkers. Door hen is bij de omroep een pamflet opgehangen met een verzoek aan collega’s om via een internetsite suggesties te geven om ‘de chaos in de organisatie’ aan te pakken. Arjan Lock, voorzitter van EO’s raad van bestuur, heeft daar een handgeschreven kartonnetje overheen geplakt met het verzoek te stoppen met dit soort uitingen en gewoon zijn kantoor binnen te lopen. Over Blauw bloed-redacteur Jan Wagter vernemen we dat hij thuis met een time-out een burn-out probeert te voorkomen. Oftewel: rommeldebommel binnen de EO. Snel lijkt eieren voor zijn geld te hebben gekozen.

‘Het is kwalijk hoe mensen bewust Jeroen Snel verkeerd willen begrijpen’

Wat vindt Jeroen Snel van zichzelf?

‘Als presentator van Blauw bloed kon ik mijn mening niet geven, nu mag ik meer van mezelf laten zien.’

Wat vinden wij van Jeroen Snel?

Al is de chaos binnen de EO nog zo Snel, Jeroen ontloopt de puinhoop wel.

Wat vinden anderen van Jeroen Snel?

Bert van Leeuwen - oud-collega EO

‘Jeroen en ik hebben jaren bij dezelfde omroep gewerkt en samen presenteerden we jaarlijks de quiz De grootste royaltykenner van Nederland. Ik heb hem altijd zeer gewaardeerd als collega en ik heb gezien hoe bevlogen en gedreven hij is om een goed programma te maken. Ik vind het jammer dat hij weg is. Jeroen presentéérde niet alleen Blauw bloed, hij wás Blauw bloed. Het is spijtig dat zijn bevlogenheid en gedrevenheid voor het programma verloren gaat. Wat ik van zijn opmerking over het badpak van Eloise van Oranje vind? Het lijkt me niet zo wijs om daar nu commentaar op te geven. We leven in een tijdperk waarin uitspraken onder een vergrootglas komen te liggen en tout bekend Nederland huilt vervolgens met de wolven mee. Ik zag op Twitter verscheidene artiesten als protest in badpak voorbijkomen; zo zitten we blijkbaar in elkaar als mensen. Zulke acties zijn kennelijk goed voor de eigen publiciteit. Ik onthou mij van commentaar, behalve dan de notitie dat Jeroens opmerking over Eloise niet slecht is geweest voor zijn naamsbekendheid de afgelopen weken. Iedereen weet nu wie Jeroen Snel is, haha.’

Justine Marcella - koningshuisdeskundige

‘Hij was Mister Blauw bloed en ik kreeg de indruk dat de Oranjes echt dol op hem waren. Ze voelden zich vertrouwd bij hem, hij was negentien jaar lang het vaste gezicht van het programma. Pas toen ik als freelance itemregisseur weg was bij Blauw bloed, kreeg ik meer met Jeroen te maken; ik werd weleens uitgenodigd als studiogast om het nieuws te duiden. Ik heb hem leren kennen als iemand die extreem goed voorbereid is. Hij heeft ontzettend veel kennis van zaken. Jeroen is een lieve man. Of hij een tikkie saai is? Wacht maar tot je hem hoort lachen. Er is niks saais aan hem, hoewel hij misschien wel een beetje dat imago heeft. Het is wel een heel correcte man, je zult geen schandalen over hem ontdekken. Ik heb ooit met hem in een speciale aflevering van Lingo gezeten; dat moet hij niet meer doen. We hebben toen keihard verloren, terwijl het om allemaal koninklijke woorden ging. Een woord begon met een d en eindigde met een n, waarop Jeroen riep: “Dronken!” Wat heeft dat met royalty te maken? Als hij nog een uitstapje maakt naar een ander programma, zou ik hem wel willen zien in Het perfecte plaatje, maar dan wel in badpak.’

Jan Wagter - redacteur Blauw bloed

‘Jeroen ken ik vanaf 2014, hij is een regelrechte vakman. Als hij een item kwam bekijken en hij had er wat commentaar op, dan waren die opmerkingen wel altijd raak, het was nooit lulkoek wat hij zei. Hij is een ontzettend harde werker, zijn werk is zijn leven. Hij ging ook altijd mee naar het buitenland en het is natuurlijk zonde dat al zijn knowhow weg is nu hij is vertrokken. Of zijn vertrek te maken heeft met de geruchten over de verhoogde werkdruk bij de EO in het algemeen en bij Blauw bloed in het bijzonder? Daar kan ik niets over zeggen. Het klopt dat ik zelf momenteel thuis zit met een pauze, maar ook daarover zeg ik liever niets. Wat Jeroen betreft: ik hoop dat hij het naar zijn zin heeft bij RTL Boulevard, dat hij daar volledig tot zijn recht komt en dat hij daar zijn ei kwijt kan.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Jeroen Snel, dat is die enge nicht van Blauw bloed die tegenwoordig RTL Boulevard doet omdat onze vriend Marc van der Linden helaas ontslagen is wegens heel veel drugsgebruik, het produceren van pornofilms en het chanteren van illegale hoertjes. Toen hebben ze die andere gribbelnicht gehaald van Blauw bloed, een programma waarin ze bij de NPO van ons belastinggeld laten zien hoe waanzinnig ons Koninklijk Huis is en waarom ze elk miljoen waard zijn van de 450 miljoen die ze per jaar van ons afnemen. Jeroen zul je niet snel betrappen op een kritische noot, maar dat hoeft ook niet, daar wordt hij ook niet voor betaald. Hij had wel een heel grote bek over het badpak van Eloise. Hij verscheen voor de camera vanuit zijn huis, met spuuglelijke kunst aan de muur en een piano in de kamer, terwijl hij waarschijnlijk niet eens piano speelt. Ik vind hem een vervelende man.’