Luuk Koelman: 'Meneer Koeman? Ja, Dick Schoof hier'

‘Dit is de voicemail van Ronald Koeman. Spreek in na de piep...’ (piep!)

‘Meneer Koeman. Ja, Dick Schoof hier. U weet wel, die van het nieuwe kabinet. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Kijk, het is natuurlijk altijd een beetje gênant; politici die meeliften op het succes van sporters. Maar als kersverse premier zal ik mezelf toch enige populariteit moeten aanmeten. Dus wat dacht u ervan als ik, na de bordesscène, afreis naar Duitsland voor een bezoekje aan onze jongens? Lijkt u dat wat? Bijvoorbeeld direct na de wedstrijd, in de kleedkamer? Nu heb ik zelf weinig verstand van voetballen, ik ben meer een hardloper, maar als ik alle sfeerbeelden zo eens zie, dan dien ik verkleed als klomp mijn opwachting te maken. Of als – wacht, mijn voorlichter heeft de naam van het typetje opgeschreven – èèh... tietenman. Tsja, allemaal ietwat (túúúúúút)...’



‘Meneer Koeman. Nogmaals Dick Schoof hier. Blijkbaar was het bandje vol. Waar was ik? O ja, allemaal dus ietwat buiten mijn comfortzone, maar het is belangrijk dat heel het land ziet dat die dekselse Dick echt wel een volkse jongen is. Dus wat dacht u ervan? Tietenman dan maar doen? Volgens mijn voorlichter zou het helemaal fantastisch zijn als de spelers me dan juichend het bubbelbad in jonassen. Scheelt minstens negen zetels in de peilingen. Dan punt twee: mijn ministersploeg. Die is bijna net zo onbekend als ik. Dat kan natuurlijk niet.

Daarom stel ik voor dat bij de kwartfinale niet jongetjes en meisjes hand in hand met hun favoriete Oranjespeler het veld op lopen, maar mijn bewindslieden. Virgil van Dijk dus voorop, met mij aan zijn hand. Daarna Frenkie de Jong met Fleur Agema en zo verder. Als u dan, meneer Koeman, voorafgaand bij de persconferentie nog eens herhaalt dat de spirit goed is en het vertrouwen in elkaar groot, en dat Oranje groeiende is, dan is bij het betreden van het veld helemaal helder dat zulks ook geldt voor mijn kabinet. En (túúúúúút)...’

‘Ja, nog even met mij. En dan de finale. Ik heb het fotoarchief van de AIVD er eens op nageplozen. Al die kiekjes van Nederlandse voetballers vlak voor de WK-finale in ’74, met topless dames in het zwembad, dat kan echt niet meer. Daarom stel ik voor dat de voltallige Oranjeselectie de dag voor de finale doorbrengt met het kabinet. Lijkt me heel gezellig, zo aan de rand van het zwembad. Wout Weghorst en Mona Keijzer die samen een baantje trekken. Heerlijk toch?

Maar natuurlijk is er ook ruimte voor een goed gesprek. Marjolein Faber kijkt er nu al naar uit om, bruin geschminkt en met een Ruud Gullit-pruik op, Memphis Depay uit te leggen wat omvolking is. Volgens haar ziet hij eruit als een leergierige jongen. Enfin, tot zover. Belt u even terug? U heeft nu mijn nummer. Dick is dus de naam. Dick Schoof. U weet wel, die van het nieuwe kabinet.’