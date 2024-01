De vetste zomergadgets voor je mobiele telefoon (adv)

In dit artikel lees je welke smartphone accessoires jou hierbij kunnen helpen. We sommen de vijf vetste zomergadgets van dit moment voor je op.

Een Bluetooth speaker

Ben je in de zomer regelmatig in het park te vinden met je vrienden en vriendinnen? Koop dan een Bluetooth speaker voor je telefoon. Deze speaker kun je overal mee naartoe nemen, zodat je altijd en overal jouw favoriete muziek kunt luisteren. Ook ideaal op het strand!

Een telefoonhouder voor in de auto

Ga je dit jaar met de auto op vakantie? Koop dan een telefoonhouder. Deze houder gebruik je om je telefoon duidelijk in het zicht in de auto te plaatsen. Handig als je je telefoon gebruikt om te navigeren tijdens het rijden, maar ook zeker als je muziek af wil spelen op je telefoon. Met een telefoonhouder kun je veel gemakkelijker op het scherm kijken, om jouw favoriete muziek voor onderweg uit te kiezen.

Een draadloze oplader

Gebruik je je telefoon wat meer in de zomer? Dan gaat de accu van je telefoon beduidend sneller op. Dit is onhandig, zeker als je niet de hele dag thuis bent en dus niet altijd een stopcontact tot je beschikking hebt om je telefoon op te laden. De oplossing? Koop een draadloze oplader en neem deze overal mee naartoe. Zo kun je jouw telefoon altijd opladen en ben je altijd bereikbaar.

Een smartwatch

Een smartwatch is een innovatief horloge dat door velen als een verlengde van de smartphone gebruikt wordt. Je kunt notificaties ontvangen op het horloge, maar je kunt er ook allerlei apps op zetten. Overigens is een smartwatch niet alleen een leuke gadget voor volwassenen, maar ook zeker voor kinderen. Bijkomend voordeel voor jou als ouder: draagt je kind een smartwatch, dan kun je de hele dag zien waar hij of zij is.

Een noise-cancelling koptelefoon

Wil je even helemaal tot rust komen deze zomer? Koop dan een noise-cancelling koptelefoon om jouw favoriete muziek te luisteren. Deze koptelefoon zorgt ervoor dat je geen omgevingsgeluiden meer hoort. Dit betekent dat je écht kunt genieten van jouw favoriete muziek.

Dit artikel is een advertorial van www.mobiel.nl.