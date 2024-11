Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 48ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Viva Zla Mavka! Vrouwelijk verzet in Oekraïne

Volgens Oekraïens bijgeloof wordt een ongedoopt meisje dat op jonge leef-tijd overlijdt een woudgeest, een zogenaamde mavka. In de eerste week na Pinksteren doolt ze samen met de geesten van andere lotgenotes zevendagen lang door de bossen en langs de rivieren en meren van Oekraïne. Als ze op een van haar tochten een argeloze sterveling tegenkomt, kietelt ze hem net zo lang tot ook hij dood is. Een perfecte legende voor een geweld-loze partizanenbeweging die alleen uit vrouwen bestaat: ‘Zla Mavka’.

Puck wordt 21

En dan organiseer je tegenwoordig een hip 21 diner. Je ouders koken een vijfsterrendiner, je broertjes en zusjes serveren de gerechten en bijbehorende drankjes, er komt een tsunami aan dure cadeaus over je heen, plus een tsunami aan goodiebags over je vriendinnen en alle genodigden verschijnen uiteraard in gala. Kortom, je ouders trekken alles uit de kast (met name hun portemonnee) om die magische stap over de drempel van je 21ste tot een onvergetelijke te maken. Het idee erachter is dat je op je 21ste officieel volwassen bent en voor jezelf moet kunnen zorgen. Tenminste, die leeftijdsgrens geldt in Amerika, hetland waaruit dit fenomeen is overgewaaid.

Groot interview met Nick Schilder

Nick Schilder (41) staat op het punt een heel nieuwhoofdstuk in zijn carrière te schrijven. De Volendamse zanger heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en kiest voor een gedurfde solo-aanpak, met een mix van elektronische beats en looptechnieken. Dit is Nick 2.0: een muzikant die met vastberadenheid en passie zijn grenzen verlegt, niet alleen om zijn publiek te boeien, maar ook om zichzelf opnieuw uit te dagen.

Licht, camera... (re)actie!

Een vader die zijn dochter uitscheldt op straat. Een moslima die keihard wordt genegeerd in eensnackbar. Een man die vrouwen lastigvalt in de sportschool. Wat zou jij doen in dergelijke pijnlijke situaties? De jonge videomakers Jaap Gunnink en Benjamin Beernink (voorheen van YouTube kanaal Bondgenoten, thans van PowNed) zitten er bovenop met hun verborgen camera’s. Nieuwe Revu liep een dagje mee tijdens de opnames.

Aanmodderen

Extreme regenval zette vorige maand grote delen van de Ardèche in Frankrijk blank. Auto’s spoelden weg, bewoners moesten in allerijl worden geëvacueerd en de reddingsdiensten moesten meer dan tweeduizend keer uitrukken. Limony was een van de dorpen die overstroomd raakten. Nu het water is weggetrokken, rest nog slechts de modder. En het opruimen ervan.

Eerst een pil, dan van bil

De blaadjes vallen, de stormen razen. Kortom: hét perfecte seizoen voor dampend hete seks. Voor de serie Nieuwe Revu’s Hete Herfst duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het vijfde deel test ze de combinatie seks en drugs, dit keer zonder rock-’n-roll. ‘Ik merkte opeens dat ik heel uitgebreid met mijn muren stond te knuffelen. Ik voelde zoveel liefde voor ze.’