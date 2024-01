'Burlesque is het toppunt van vrouwelijkheid'

Badderend in een gigantisch champagneglas – ze noemt het zelf haar signature act – krijgen we Fay Loren (26) niet te zien. De ongekroonde burlesque-koningin der Lage Landen is vanavond geboekt voor een waaierdans: ook zo’n klassieker, maar dan zonder letterlijk spetterende finale.

Ze arriveert ruim op tijd, gekleed in een zedig ogende fifties-outfit, het golvende Marilyn Mon-roekapsel deels weggestoken onder een zwarte baret. De werkkleding zit nog in een rolkoffertje. Behalve slank en klein (de term ‘petite’ blijkt volledig op haar van toepassing) is ze ook een en al wellevendheid. Niets wijst erop dat deze elegante blondine straks – in kousen en jarretels, met tepelkwastjes aan haar borsten – tegen betaling een uiterst sensuele performance ten beste zal geven.

‘Ik bén een net meisje,’ bevestigt Fay na afloop, al heeft het enthousiaste publiek haar zojuist hooggehakt zien heupwiegen, dansen en zich van diverse kledingstukken ontdoen. Maar eerlijk is eerlijk: dat had evenveel overeenkomst met een doorsnee strip-act als De Toppers met heavy metal.

‘Het gaat in de eerste plaats om teasen,’ zegt de geboren en getogen Amsterdamse, die haar echte naam liever voor zich houdt. ‘Natuurlijk mogen mannen ernaar kijken en ervan genieten, maar het is stiekem toch meer een vrouwending – zij raken erdoor geïnspireerd. Vaak zijn ze hun vrouwelijkheid kwijtgeraakt omdat tegenwoordig wordt verwacht dat je vooral je stoere kant laat zien. En burlesque is juist het toppunt van vrouwelijkheid.’

De revival van burlesque is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan Dita Von Teese. Vol verwijzingen naar klassieke Hollywood-films, de geschilderde pin-ups van Alberto Vargas en legendarische vedettes als Betty Grable en Gypsy Rose Lee begon zij begin jaren 90 met optreden. Haar bevallige verschijning – dat ravenzwarte haar, die porseleinkleurige huid – was slechts één mogelijke reden voor het instant succes van de nu 45-jarige vedette. Veel dankte zij ook aan een gedegen balletopleiding en haar modellenwerk voor fetisjbladen.

Bij liefhebbers genoot Heather Renée Sweet, zoals Dita werkelijk heet, destijds al enige bekendheid als tightlacer: door zich in steeds strakkere korsetten te snoeren werd haar taille-omvang op een gegeven moment gereduceerd tot 42 centimeter. Maar minstens zo belangrijk was haar goede smaak inzake retro-kostuums en de attributen die ze het podium op sleepte. Dita Von Teese maakte de ouderwetse stripkunst weer salonfähig, sterker: ze vulde er eerbiedwaardige theaterzalen mee. Terwijl ze zich slechts zeer zelden helemaal bloot zou geven.

De burlesquesterren van weleer droegen poëtische namen als Tempest Storm, Blaze Starr, Mamzelle Fifi en Gypsy Rose Lee. Het neusje van de zalm van de huidige lichting presenteert zich daarentegen stukken ondeugender. Ze heten Creamy Stevens, Fanny Fromage of Dirty Martini. De laatste wordt overigens geroemd om haar schurende, grensverleggende aanpak.

Burlesque, in welke vorm dan ook, moet aan enkele grondvoorwaarden voldoen. Om te beginnen speelt verleiding een grote rol, zelfs als de show over politiek gevoelige onderwerpen gaat. Verder hoort er sprake te zijn van interactie. Fay Loren: ‘Die interactie wil je hebben, want daar gaat burlesque over: teasen, samen iets leuks doen. Burlesque heet ook wel happy dance, het maakt me echt blij als ik optreed. Bij gewone striptease bestaat het publiek voor het grootste deel uit mannen en is het dus belangrijk dat je als vrouw voldoet aan het mannelijk beeld van wat sexy is. Bij burlesque geldt dat niet. Artiesten kunnen oud zijn of jong, dik of dun. Ze creëren zelf hun acts en letten goed op dat het ook voor vrouwen leuk en inspirerend is. Het is niet zomaar een vrouw die zich uitkleedt. Dat is wel een belangrijk deel van de act, maar het is daarnaast ook grappig en speels en precies zoals je het zelf wil. Als burlesque-artiest bouw je je eigen wereld. Ik denk dat ik daarom ook zo geïntrigeerd ben geraakt.’ Bovendien gaat een echte burlesquedanseres nooit helemaal naakt, volgens Fay: ‘De tepels zijn bedekt en een string of slipje blijft aan.’

