Deze gevluchte acteurs worden onze nieuwe filmsterren

De initiatiefnemers van The Buddy Film Project – actrice Dewi Reijs en regisseur Dennis Overeem – kwamen met het idee om een speelfilm te maken samen met Nederlandse én gevluchte filmprofessionals. Ook de cast zou een samenwerking worden van BN’ers en NBN’ers (Nieuwe Bekende Nederlanders). In-Soo Radstake werd erbij gevraagd als producent voor de film.

‘In het begin,’ vertelt regisseur Overeem, ‘waren we niet zeker of we wel genoeg talenten zouden vinden op alle posities voor crew en cast. Maar er bleven maar aanmeldingen van makers en acteurs binnenstromen die hun kans schoon zagen. Het ging van nul naar honderd in slechts een paar maanden. Om ze niet te lang te laten wachten, hebben we in april 2017 met alle talenten een korte film opgenomen.’

Het trio achter het project laat trots het resultaat zien: Talent is Everywhere. Maar liefst 75 deelnemers uit dertien verschillende landen komen voorbij in deze vier minuten durende muzikale en vooral komische behind the scenes. Er wordt uitgelegd wat The Buddy Film Project is en wat ze doen. Tegelijkertijd worden de talenten gepresenteerd met wie ze inmiddels al vaak hebben samengewerkt. Ik leerde van hen ook over de doelen van de stichting, en het idee om gevluchte filmprofessionals een relevant professioneel netwerk te bieden en ze te begeleiden naar betaald werk, opleiding of werkervaringsplaats in de Nederlandse film- en televisiesector.

Overeem: ‘We willen zoveel mogelijk vluchtelingen met een status in Nederland aan het werk zetten en hun zo ook meteen een netwerk geven.’ Actrice Reijs vult aan: ‘Er is zoveel talent onder de nieuwe Nederlanders. Ze weten alleen hun weg niet direct te vinden naar hun eerste klus. Ik hoop dat dit een sneeuwbaleffect teweegbrengt, omdat je mensen leert kennen tijdens het werk en van daaruit vaak voor een volgend project wordt gevraagd.’ ‘De filmwereld is klein en gesloten, je komt er niet zomaar tussen,’ voegt Overeem toe. ‘Het is een wereld van ons-kent-ons. Een netwerk is dus essentieel om aan de bak te komen.’

Deze aanpak en de can do-mentaliteit sprak me enorm aan. Ik besloot me aan te melden om hen te helpen, op wat voor manier dan ook. Na lang praten over mijn eigen ervaring als vluchteling dertig jaar geleden, de situatie van de afgelopen jaren in Nederland en over van alles en nog wat, wist ik het zeker: wat The Buddy Film Project voor ogen heeft, bestaat nog niet. Ze voorzien in een duidelijke behoefte en het werkt, gezien de aanhoudende stroom van aanmeldingen die stichting ontvangt van statushouders met een creatieve, professionele achtergrond. Jonge talenten die hun weg zoeken in Nederland.

In november 2017 was de ontwikkeling van de film Welkom in volle gang en was Overeem druk aan het schrijven. Ook de cast was al bijna rond, met bekende namen als Susan Visser, Kim-Lian van der Meij, Jasmine Sendar en Tygo Gernandt. De stichting kreeg ook steeds meer taken naar aanleiding van de behoefte van de talenten. Diverse films van deelnemers werden productioneel ondersteund en de film Scratched Blue Sky van Cyrus Esfandiari won de Pionieer Award tijdens de Avond van de Almeerse Film en gaat zelfs naar de Short Film Corner in Cannes.

Producent Radstake: ‘De stichting werd steeds vaker benaderd door andere filmprofessionals, die zochten naar Syrische acteurs en actrices. Na een aantal van die opdrachten is besloten om Buddy Film Casting op te richten; een eigen castingbureau waarbij diversiteit centraal staat. Sindsdien is er gecast voor diverse Telefilms, korte films en commercials. Tegelijkertijd is Buddy Agency van start gegaan; een eigen agentschap die ons talent begeleidt, ze aan werk helpt en ze vertegenwoordigt bij contractbesprekingen en salarisonderhandelingen.’

Iedereen zet zich op vrijwillige basis in voor de stichting. Opbrengsten die via het castingbureau of het artiestenmanagement worden verdiend, komen volledig ten goede aan de stichting. Kosten zoals huur, reiskosten voor deelnemers, inschrijfkosten voor workshops en opleidingen worden hieruit betaald.

Het werk dat de stichting verzet is niet alleen behulpzaam naar de nieuwkomers, maar ook enorm relevant in andere sectoren. Diversiteit is waar het nu om draait. Dat gaat niet alleen over afkomst, maar betrekt ook seksuele geaardheid, gender, leeftijd en fysieke beperkingen. Inclusiviteit is het toverwoord van het moment en het laat volgens mij zien dat de samenleving moe is geworden van het boos zijn op of het wantrouwen en denigreren van de ander.

Reijs: ‘Al dat talent dat hiernaartoe komt, kan een verrijking zijn van de cultuur in Nederland. Onze stichting heeft al een goede basis neergezet om te zorgen dat creatief talent hier niet dooft, maar juist floreert. Het is een springplank. We dragen met de castingtak nu al een jaar bij aan de diversiteit op de sets, en ondersteunen als agentschap zodat zij de zakelijke omgangsvormen en regels leren die wij hier hebben.’

