Michael van Gerwen vs Phil Taylor: de leerling is zijn meester voorbij

Voor Michael van Gerwen is Phil Taylor lange tijd een icoon gebleven en hoewel hij zich meestal niet laat imponeren door darters met een langere of betere staat van dienst, heeft hij voor Taylor altijd een zekere mate van ontzag gehad. De topdarter is dan ook jarenlang Van Gerwens grootste tegenstander geweest.

Vooral de hoge finishes van Taylor laten andere darters vaak als verliezer eindigen. Het moment waarop The Power in staat is om één leg uit te gooien, is er een waarbij zijn tegenstander weet dat alleen een dosis geluk nog kan helpen. Maar ook de manier waarop Taylor in staat is om zijn tegenstander psychologisch onder druk te zetten, is iets waar andere darters altijd rekening mee moeten houden. Een wedstrijd tegen de oude rot in het vak is niet gewonnen tot de woorden ‘Game, shot and the match’ hebben geklonken van de mastercaller.

Taylor heeft in zijn hele carrière meer dan 130 titels en maar liefst zestien wereldkampioenschappen gewonnen. Voor Van Gerwen is het waarschijnlijk een onmogelijke opgave om evenveel wereldtitels te halen. ‘Ik wil er graag tien halen, maar er is tegenwoordig zoveel competitie,’ vertelt Van Gerwen in 2014 in The Guardian. Toch is juist hij degene die na al die jaren Taylors dominantie binnen de dartssport doorbreekt. Op 15 november 2015 verliest The Power in de finale van de Grand Slam of Darts met 16-13 van Van Gerwen. Het is een historisch moment, omdat Taylor voor het eerst sinds 1995 geen titelhouder meer is van minimaal een van de hoofdtoernooien van de PDC.

Hoewel Mighty Mike momenteel onbetwist bovenaan staat op de PDC-wereldranglijst, is het Phil Taylor die vanaf het begin van het Ladbrokes World Darts Championship 2006 de sterkste darter aller tijden is en de meeste titels heeft binnengesleept. Vanwege het behalen van al die titels, en dan met name de zestien WK-titels, blijven veel dartsliefhebbers Taylor de beste darter noemen. Iets waar voormalig profdarter Co Stompé het absoluut niet mee eens is. ‘Het is overdreven om Phil nog steeds de beste darter te noemen. Wat mij betreft ben je de beste als je het hoogste gemiddelde gooit. En dat is Michael.’

