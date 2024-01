Achter de webcam met Natte Eva

Of ik mijn tong wil uitsteken. Een onschuldig verzoek, vind ik. Dus doe ik wat me gevraagd wordt. ‘Ooh wauw,’ typt een man die zich Jan noemt. Een kinderhand is gauw gevuld. Naast me zit top-webcamgirl Natteva. Haar artiestennaam uitspreken blijkt lastig. Veel fans denken dat ze te maken hebben met een van origine Oost-Europese. Dat klopt niet. De blondine, met krullen tot haar billen (écht haar) is een oer-Hollandse. Haar naam spreek je uit als: Natte Eva. Waarom die bijnaam? Ze haalt haar schouders op. Daar zit geen verhaal achter. ‘Ik vond het pakkend klinken.’

Voor een nieuw tv-programma voor Secret Circle (zender over erotiek) duik ik de komende tijd in de wereld van populaire webcamgirls. Ik kom bij ze thuis, spreek met hun naasten, ga mee lingerieshoppen en vraag hen het hemd van het lijf. Op dit moment zit ik op een bankje, achter de webcam (gekleed), terwijl Natte Eva een showtje weggeeft. Het is druk op haar kanaal. Er klinken constant belletjes. Een teken dat mannen de chatbox binnenkomen, of iets typen. ‘Wie is die vrouw op de achtergrond?’ vragen vier klanten tegelijkertijd (logisch, ik zit daar maar, en steek bleekjes af bij de sexy Eva, die een rood-zwart lingeriesetje draagt). Ik schrijf dat ik journalist ben en een dag meekijk. Of ik mijn tieten wil laten zien. Dat wil ik niet. Even met Eva zoenen dan? Nope, sorry.

Ik vraag ene Sjaak wat er leuk is aan webcammen. Er zijn zat grátis spannende video’s op het internet te vinden. Voor een webcamgesprek betaal je rond de 20 cent per minuut. Waarom? ‘Ik kom hier voor de leuke contacten,’ schrijft hij. Sjaak is niet de enige. De ‘oneerbare verzoeken’ zijn in de minderheid. Het verbaast me hoe netjes de meeste mannen zijn. Ze lijken oprecht geïnteresseerd in Natte Eva. Heeft ze een fijne dag? Is het druk? Heeft iemand al gezegd hoe wonderschoon ze eruitziet? Nou, makkelijk verdienen dit. Eva lacht. ‘Ja, je verwacht het niet, maar ik ben serieus het grootste gedeelte van mijn tijd bezig met chatten.’

Ze heeft veel vaste klanten waarmee ze van alles bespreekt. Ze geeft relatieadvies en luistert naar de meest uiteenlopende problemen. Natuurlijk willen haar klanten weleens meer van haar zien dan decolleté en knappe kop. ‘Zo nu en dan trek ik m’n bh uit, of speel met mezelf voor de camera. Maar dan moet ik wel in de juiste mood zijn.’ Webcammen is niet alléén rozengeur en maneschijn. Eva krijgt weleens verzoeken die ze niet vindt kunnen. Ze is echt wel te paaien voor een leuk toneelstukje. ‘Maar ik ga niet doen alsof ik je kleine zusje ben, incest gaat me te ver.’ En laatst kwam er een man online met zijn dochtertje op schoot. ‘Ik verzocht hem direct de chatroom te verlaten.’

Vier jaar geleden camde Natte Eva voor het eerst. Ze zat op dat moment zonder werk, en wist even niet ‘hoe nu verder’. Een vriend gaf haar de tip webcammen eens te proberen. ‘Het leek me helemaal niks. Ik was geen meisje dat te koop liep met haar seksualiteit. Bij ons thuis was seks zelfs taboe. Er werd niet over gepraat en ik heb mezelf altijd als braaf gezien.’

Toch besloot ze eens een poging te wagen. Het beviel meteen uitstekend. Ze verdiende goud geld en de klanten waren anders dan ze verwacht had. ‘Heel respectvol en vriendelijk.’ Ze besloot door te gaan met webcammen. En daarvan heeft ze nog geen dag spijt gehad. Het enige vervelende is dat de ouders van Eva haar beroepskeuze af keuren. ‘Mijn moeder heeft een tijd niet met me gepraat.’ En sinds ze weer communiceren, wordt het onderwerp gemeden als de pest. Eva zou graag vertellen wat haar baan precies inhoudt. ‘Want mijn ouders hebben géén idee wat ik uitspook. Maar ja, ze willen er niks over horen.’

Iedere camgirl heeft haar eigen specialiteit. Ik scrol door een lijst met de collega’s van Natte Eva. Sommige meiden hebben hun benen op hun profielfoto zó ver gespreid dat je zowat hun baarmoeder ziet. ‘Ieder z’n ding. Ik hou het graag wat classier. Ik ben the girl next door en juist dát vinden mijn klanten aantrekkelijk.’