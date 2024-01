'Beste Annabel, veel succes in je debiele semisocialistiese kutstad'

Beste Annabel Nanninga,

Je bent de lijsttrekker van Forum voor Democratie in Amsterdam, de enige stad waar FvD aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat deelnemen. Je staat op de lijst met onder anderen Anton van Schijndel, ooit een rechtsbuiten in de VVD-Kamerfractie, die toen pleitte voor het afschaffen van uitkeringen en het opsluiten van criminele jongeren in Zweedse werkkampen. Vooral die keuze voor Zweden vond ik altijd grappig: het land met de hoogste belastingen en de grootste verzorgingsstaat.

Ik volg je op Twitter, dus lees altijd wat je schrijft over de stad waar we allebei wonen. Het rookverbod op het pontje van Centraal Station naar Amsterdam-Noord, vooral bizar omdat het er nog niet was, noemde je ‘betutteling’: de vaste term van mensen die schijt hebben aan anderen wanneer er regels komen om hun asociale gedrag te begrenzen.

De #metoo-beweging vindt volgens jou iedereen ‘buiten de Randstad’ net als jij ‘gewoon gezeik’. Als je zelf op straat wordt lastiggevallen door een of andere kansloze kut-etter, onlangs nog, deel je dat wel op Twitter. Maar dat is anders. Dat was jij, en die etter was een Marokkaan.

Je retweet onder het motto ‘Houd Femke Halsema uit de Stopera’ een tweet waarin Femke Halsema, genoemd als potentiële nieuwe burgemeester van Amsterdam, ‘het kwaad in eigen persoon’ wordt genoemd. Want demoniseren is slecht, behalve van linkse mensen. Het initiatief om met een applaus Eberhard van der Laan te bedanken voor zijn jaren als burgemeester noemde je ‘doodziek’ en ‘rouwporno om je hipsterego op te vijzelen’.

De stad die je nu in de gemeenteraad wilt vertegenwoordigen noemde je in augustus nog ‘debiele semisocialistiese kutstad Amsterdam’ en eerder de ‘totalitaire regenboogstad Amsterdam’. Immers: ‘Amsterdam is prachtig maar tot op het bot verziekt en verkankerd door deugmilites, Pvda- en D66-beleid, en kansloos tuig.’ Een Volkskrant-columnist vroeg je op basis van die opmerking of je dan niet beter kunt verhuizen. Jouw antwoord op Twitter: ‘Nog een klein jaar. Aftellen. Maar trap gerust na, lach uit en verkneukel hoor. Doen al die fatsoenlijke, deugende Gordelmensen.’

Toen Amsterdam aankondigde inwoners genderneutraal aan te spreken, vatte jij dat als volgt samen: ‘De gemeente had opeens tijd en geld over om aan haar ambtenaren doodenge 1984-decreetjes uit te vaardigen’. De stad bezoeken of er wonen: je raadde het ten zeerste af: ‘Want het is hier het Raqqa van social justice warriors’.

Kortom: niemand kan je er van beschuldigen pas met gezwollen en lelijke oneliners te zijn gekomen toen je de politiek in ging. Dat deed je al. Van de stad die je geen mens zou aanraden te bezoeken en waar je zelf weg wil, ga je het bestuur controleren, of je gaat er zelfs deel van uitmaken. Noem het idealisme, of noem het ironie.

Mijn ideale Amsterdam wijkt in veel opzichten af van jouw ideale Amsterdam. En toch wens ik je veel succes. Om de doodeenvoudige reden dat ik het ín principe en uít principe toejuich dat critici van de macht van de zijlijn naar het centrum van de macht bewegen.

En je bent fan van Bruce Springsteen, dat speelt ook mee. Aan medefans van Bruce kan ik gewoonweg geen hekel hebben.