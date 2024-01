Revu-columniste aangerand tijdens auditie: 'Hallo, what the fuck?'

Ik word gebeld door een onbekend nummer. Een modellenscout. Of ik op casting wil komen in het Fashion Hotel in Amsterdam. De man vertelt over zijn klussen: een week vakantie vieren op de Malediven of in Griekenland, voor 10.000 dollar. Ik ken de verhalen. Eerder schreef ik al een column over deze zogenaamde imagejobs (mooi zijn op locatie) en ik weet bijna zeker dat het verhaal van ‘alleen maar lekker vakantie vieren voor een x-bedrag’ bullshit is. Veruit de meeste ‘imagejobs’ zijn ordinaire escortklussen. Maar eens poolshoogte nemen kan geen kwaad, besluit ik.

Een knappe Italiaan van begin dertig ontvangt me in zijn kamer op de tiende verdieping. Hij stelt zich voor als A. Ik overhandig hem mijn portfolio (boek met modellenfoto’s) – wat niet gebruikelijk is geloof ik, want hij kijkt verbaasd. Als hij is uitgebladerd, besluit ik met de deur in huis te vallen. Ik vraag of dit werk exclusief seks is. Hij glimlacht: ‘Soms wel ja. Maar veruit onze meeste opdrachten zijn inclusief seks.’ Nou, dat is in ieder geval eerlijk. Ik ben benieuwd naar deze mysterieuze wereld en blijf om die reden zitten. A. ziet dit als een aanmoediging en vertelt dat hij uitsluitend met modellen werkt, die ‘onder normale omstandigheden nooit seks zouden hebben voor geld. Maar de bedragen die wij bieden, tja, zeg daar maar eens nee tegen.’

Ik stel de voor de hand liggende vraag: hoeveel dan? Dat verschilt. Hoe bekender het model, hoe meer geld hij kan vragen. ‘Jij zou rond de 2000 tot 4000 euro krijgen, voor ongeveer twee uur.’ Daar gaat dan nog wel 20 procent commissie vanaf. Nou, zoveel vind ik dat niet. Een beetje high class escort sprokkelt dat op een goede dag ook bij elkaar. Ik vertel hem dat ik over seks schrijf. Hij reageert enthousiast. ‘Dan is dit werk écht iets voor jou. Moet je je voorstellen hoeveel inspiratie je zal opdoen!’

A. vindt het blijkbaar gezellig worden, want hij staat op en schenkt zichzelf een flink glas wodka in. Ik sla de alcohol af. Hij begint te vertellen over zijn leven. Hij is jarenlang model geweest, en via via in deze image/escortwereld gerold. Tegenwoordig scout hij meiden van over de hele wereld. ‘Ik zou namen kunnen noemen van modellen die voor me werken, waarvan jij steil achterover zou slaan.’ Natuurlijk doet hij dat niet, want hij is ‘superbetrouwbaar’. ‘Stel je eens voor wat je per maand kunt verdienen, naast je reguliere inkomen: bákken met geld.’

Ik zeg dat dit allemaal leuk en aardig is, maar dat ik seks graag aangenaam houd. De nacht doorbrengen met een behaarde Saoedische prins, of Russische miljardair op leeftijd, lijkt me traumatiserend. A. geeft niet zomaar op. Zijn bureau (dat hij samen met drie anderen runt) heeft ook aantrekkelijke klanten in het bestand. Hij kan met me afspreken dat ik vooraf altijd eerst een foto te zien krijg. Ik wil vriendelijk bedanken, maar hij ratelt gauw verder. ‘En bedenk je: deze mannen betalen niet alleen in valuta.’ Ze zullen me overladen met designertassen, horloges en als ik geluk heb diamanten.

‘En de plekken die je zult bezoeken,’ hij fluit tussen zijn tanden. ‘Wacht, moet je kijken.’ Hij pakt zijn telefoon en laat me foto’s zien van zichzelf. In een helikopter. Op een jacht. In een privéjet. Als ik hem beter kende, had ik hem een schouderklopje gegeven. Erg stoer. Ik vraag of hij ook vrouwelijke klanten heeft. Hij knikt. Zeker. Hij doet dit werk zelf ook. Laatst werd hij geboekt door een rijke Arabier uit Dubai die wilde dat hij met zijn vrouw neukte, voor zijn neus. ‘Dat klinkt riskant,’ zeg ik. ‘Was je niet bang dat het slecht zou bevallen en hij je zou aangeven?’ A. lacht. ‘Nee, joh. Je hebt een verkeerd beeld van Dubai. Het is daar hartstikke vrij en veilig, zolang je maar de juiste mensen kent.’

Hij schenkt zijn tweede glas wodka in en vertelt over een van zijn vaste klanten. Een biseksuele Mexicaanse zakenvrouw boekt hem eens in de drie maanden, samen met twee of drie vrouwelijke modellen. Hij moet seks hebben met de meisjes voor haar neus. Soms doet ze mee, andere keren kijkt ze toe. ‘Voor zo’n weekend krijg ik 8000 dollar. Is dat niks voor jou?’

A. komt dichterbij. Hij ruikt naar drank en geheel onverwachts zoent hij me. Ik deins geschrokken achteruit. ‘Hallo, what the fuck?’ Voor de Italiaan door heeft wat er gebeurt, sta ik bij de deur. Leuk om meer te leren over deze wereld, maar het hoeft niet de mijne te worden.