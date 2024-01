'Nederland is aan het debiliseren'

Is Nederland aan het debiliseren dan? Jazeker. Al geruime tijd. Wilders vertelt al dik tien jaar in jip-en-janneketaal dat je je favoriete kassameisje (die ene met dat hoofddoekje) moet vrezen en haten. Als de twintig zetels van de PVV in de Tweede Kamer geen bewijs voor de debilisering zijn, wat dan wel? En de laatste tijd lijkt het proces van debilisering exponentieel te versnellen.

Twee weken geleden schreef ik hier nog iets over de Hema. De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam vermeldt niet langer of hun kinderkleding ‘voor jongens’ of ‘voor meisjes’ is. Dat vonden papa’s en mama’s all over Twitter maar berelastig, want: ‘Hoe weet ik nou wat ik wél en wat ik níet voor m’n zoontje of dochtertje moet kopen?’ Nou, door te kijken, debiel! Als je het onderscheid tussen een broek en een jurk zo belangrijk vindt, kijk dan gewoon! Je weet wel, met die ogen van je, die net iets te ver uit elkaar staan. Die ogen, door welke je, als je erin kijkt, gelijk tegen het achterwandje van je hersenpan aan zit te koekeloeren.

Ook afgelopen week nam de debilisering van Nederland weer hand over hand toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verbood de Vegetarische Slager het woord ‘kip’ te gebruiken in de naam van hun product ‘Vegetarische Kipstuckjes’. Dit zou verwarrend en misleidend zijn voor de consument. Voor welke consument dan? De debiele consument? Het zal wel aan m’n bubbel liggen (iedereen die ik ken kan namelijk lezen), maar ik heb nog nooit iemand gehoord die dacht dat ‘Vegetarische Kipstuckjes’ stukjes kip zijn. Omdat ze het woord ‘vegetarische’ kunnen lezen. Deze uitspraak van de NVWA is dan ook niet zozeer een overwinning voor de vleesindustrie, maar vooral voor analfabeet Nederland. Je reinste debilisering!

Dezelfde dag zette ik effe de tv aan om een stukje Hennis-debat te kijken. Staat Thierry Baudet (meteen kramp in m’n perineum) met een camouflagevest aan een soort van basisschoolspreekbeurt te houden. Hij heeft twee paar legerkistjes bij zich. ‘Mevrouw de voorzitter, wilt u deze door laten geven, zodat alle kindertjes in de Tweede Kamer ze goed van dichtbij kunnen zien?’ What’s next? Buma die een show and tell met z’n cavia Miepje doet? ‘Ja, natuurlijk mogen jullie d’r allemaal aaien... Nádat we met z’n allen lekker het Wilhelmus hebben gezongen!’ Want dat moet binnenkort ook als je nog op school zit. Dat debiele Wilhelmus. En dat debiele Rijksmuseum. Alsof een liedje met een tekst die nul over het Nederland van nu gaat en een toeristische attractie de debilisering tegen zouden gaan.

U begrijpt, dat moet allemaal helemaal anders. En ík ga dat regelen. Dus stemt nadat het toekomstige kabinet (hopelijk snel) gevallen is op de PtdDvN! Het partijprogramma moet ik nog een beetje uitwerken, maar dat komt wel goed. De verkiezingsleus heb ik al wel en een beetje geleend van de MediaMarkt: ‘De PtdDvN, ik ben toch niet debiel?!’