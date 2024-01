Bart Nijman (GeenStijl): 'Noem één ding dat de islam ons heeft gebracht - shoarma telt niet'

‘Echt, letterlijk elke keer als ik over de islam schrijf, krijg ik gezeik. En ik schrijf echt niet dat het allemaal kutmoslims zijn, ik benoem hun ideeën. Tegenwoordig vraag ik vaak: noem me één ding dat de islam ons heeft gebracht dat beter is dan we al hadden – en shoarma is geen argument. Dat antwoord bestáát gewoon niet. We moeten tegen moslims zeggen: doe lekker wat je wil. Als je daar een offerfeest of ramadan voor nodig hebt, prima! We don’t care. Dat is onze vrijheid en die wil niemand je afnemen.’

‘Maar tegelijkertijd willen we je ook graag duidelijk maken dat niet iedereen zo denkt als jij, en er grappen over maken. En nee, ze gaan het niet leuk vinden. Dat vinden christenen ook niet als je op zondag vloekend langs de zwartekousenkerk marcheert, maar ze gaan je ook niet stenigen. Probeer maar eens op vrijdagmiddag met een Mohammed-cartoon langs de moskee te lopen en daar ongeschonden doorheen te komen.’

‘De laatste jaren zie je meer negatieve ontwikkelingen bij jonge moslims, die alleen maar strenger worden in de regels van hun geloof. Media cultiveren slachtofferschap in bredere zin. Mensen die zich niet gehoord voelen, krijgen direct een podium. Dat verbaast me eindeloos. Vroeger had je types als Freek de Jonge die de christelijke zuilen omver duwden, maar diezelfde mensen vormen nu een cordon sanitaire om de islam te beschermen. Ik lig daar ’s nachts wakker van. Het is extreem belangrijk om mee bezig te blijven, want de islam is de biggest enemy within us.’

