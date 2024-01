Neerlands Hoop: vloggers Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Youtube-helden en – sinds kort – tv-presentatoren Thijs Meeuwsen (29, links op de foto) en Joep ten Hove (27).

Hoe zijn jullie van Youtube bij Discovery terechtgekomen?

J: ‘Daar kwam de ware potentie van 16 kuub paardenstront naar boven.’

T: ‘Nadat onze stunt bij het hoofdkantoor van Mandemakers Keukens viral was gegaan, werden wij benaderd door Discovery. Onze voorganger Joep van Deudekom ging stoppen met How Do They Do It? en ze zochten vers bloed.’

Vertel nog één keer dat fantastische verhaal van die 16 kuub paardenstront.

J: ‘Op ons Youtube-kanaal hebben we een item genaamd Koning Klant. Daarin geven wij malafide bedrijven een koekje van eigen deeg. Het begon met iemand die bij BNR zijn beklag deed over de Keuken Concurrent. Die hadden hem 30 procent annuleringskosten in rekening gebracht toen hij de bestelling van zijn nieuwe keuken had afgebeld. Na een beetje research bleek dat het hele internet vol stond met dergelijke klachten. Al die keukenboeren vielen onder de Mandemakers Groep in Waalwijk, zij hebben iets van 80 procent van de Nederlandse keukenmarkt in handen.’

T: ‘Wie stront verkoopt, kan stront krijgen. Dus wij gingen vermomd als postbodes van bezorgingsbedrijf De Grote Boodschap langs bij het hoofdkantoor. Om een pakketje af te geven van Simply The Mest BV. Dat waren drie vrachtwagens vol paardenstront.’

J: ‘Mijn ouders hebben een paardenbedrijf, die waren blij dat ze van al die stront af waren. Uiteindelijk wilde Mandemakers niet tekenen voor ontvangst. Maar gelukkig hanteerden wij een 30 procent leveringsgarantie. Oftewel, precies één vrachtwagen. Die hebben we voor de ingang leeggekieperd. Toen we het filmpje online hadden gegooid, ging het helemaal los. Diezelfde avond zaten we aan tafel bij Albert Verlinde en Eva Jinek.’

T: ‘Maar het allermooiste is dat Mandemakers dankzij ons filmpje die regeling helemaal heeft omgegooid en honderden klanten hun geld terug hebben gekregen. Dat is het gave van online, je hebt het heft in eigen handen. En dan kun je dus als twee jonge gasten bijvoorbeeld een miljoenenbedrijf als Mandemakers op de knieën krijgen.’

Lees het hele interview met Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove op Blendle.