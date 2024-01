'Mijn vakantiebaantje bij de Makro was de levende hel'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Heb je weleens een 9-tot-5-baan gehad?Edwin Smeets

Meestal werk ik of heel hard of helemaal niet. Dat contrast tussen 70 uur per week doorbeuken en dan weer een tijdje niks doen, bevalt prima. Natuurlijk heb ik vroeger wel reguliere vakantiebaantjes gehad. Het allerergste was werken bij de Makro. Daar moest ik met vijftig andere jongeren alles inventariseren. Dat was echt de levende hel, want iedereen raakte voortdurend de tel kwijt. Uiteindelijk verstopte ik me uit wanhoop dagenlang in het donker onder de roltrap. Toen ik ’s avonds thuiskwam en mijn ouders vroegen hoe het was antwoordde ik: ‘Kut.’ Mijn ouders, die bepaald niet burgerlijk waren, zeiden: ‘Ja jongen, wen er maar aan, want zo is het leven.’ Ik weigerde dit te geloven. En ik geloof dat nog steeds niet. We zijn niet op aarde om kutwerk te doen dat een baas zelf niet wil verrichten. Dan kun je nog beter een goede zelfstandige crimineel worden. Helaas bestaan daar nog steeds geen erkende opleidingen voor.

