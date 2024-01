Win: Alone in Berlin bioscoopkaarten

Berlijn, 1940. De stad is verlamd door angst. Arbeiderskoppel Otto en Anna Quangel leven in een vervallen appartementenblok en proberen, net als hun omgeving, niet op te vallen terwijl de Nazi’s heersen. Maar wanneer hun enige kind aan het front sterft, leidt hun verlies hen naar een uitzonderlijke vorm van verzet. Ze beginnen met het door de hele stad achterlaten van anonieme ansichtkaarten waarop ze Hitler en zijn regime aanvallen. Een daad waar de doodstraf op staat. Al snel wordt hun stille strijd opgemerkt door de Gestapo-inspecteur Escherich, waarmee een moorddadig kat- en muisspel begint dat het nut van Otto en Anna’s daden en hernieuwde liefde voor elkaar alleen maar versterkt. Hun kleurloze leven en huwelijk transformeert door hun vredige maar intensieve verzet. Meer dan zestig jaar na de eerste publicatie vlak na WOII werd Hans Fallada’s roman een wereldwijde bestseller. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, werd de indrukwekkende en bevrijdende vertelling door de Italiaanse schrijver en Auschwitz-overlever Primo Levi omschreven als "het beste boek over het Duitse verzet tegen de nazi’s ooit geschreven”.Alone in Berlin draait vanaf 27 april in de bioscoop.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/vIjw9jMFnHs