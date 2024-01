Win: Boek Goed of Slecht van Ali Land

De vijftienjarige Milly is zwaar getraumatiseerd opgenomen in een pleeggezin. Een nieuwe identiteit moet alle sporen naar haar verleden wissen, want de moeder van Milly is een seriemoordenaar en wacht in de gevangenis op haar rechtszaak. Milly worstelt met een groot schuldgevoel: door haar hulp heeft de politie haar moeder kunnen aanhouden. Van haar pleeggezin krijgt ze weinig steun. Integendeel, Phoebe, de oudste dochter, haat Milly vanaf het eerste moment en probeert op alle mogelijke manieren Milly’s leven zo ellendig mogelijk te maken. En daarmee maakt ze iets los bij Milly, een kant van zichzelf die ze liever niet wil kennen; ze is tenslotte de dochter van haar moeder, de seriemoordenaar.Goed of slecht is vanaf 6 april verkrijgbaar.

www.debezigebij.nl/goed-of-slecht

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]