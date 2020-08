Overschatte mensen: Prinses Amalia

Eigenlijk past Amalia niet in m’n reeks Overschatte Mensen, omdat ik haar een leuk meisje vind. Met die open blik in haar fraaie gezichtje, die blonde lokken en die stevige kuiten. Is er ooit een mooiere prinses in het Koninkrijk der Nederlanden geweest? Ik vrees van niet, al moet je evenmin de jonge Juliana vergeten, die in haar jeugd waarlijk prachtig was, met dat spitse bekkie, dat vastgebetonneerde kapsel en die stevige kuiten. Beatrix was op haar beurt een stuk minder fraai. Met haar bolle wangen, haar uit de kluiten gewassen neus en haar stevige kuiten die simpelweg overdreven qua stevigheid.

En wat te zeggen over Máxima? Nou, dat vind ik na Amalia de tweede mooiste verschijning die ooit in Nederland een paleis van binnenuit heeft bestuurd. Of ze stevige kuiten heeft, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ze heeft wel een pregnante glimlach, potige dijen en een buste. Deze buste heeft Amalia van haar moeder geërfd, en hoewel ze pas de 17 jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken, hoewel ik dat meestal wel doe als Amalia op tv komt, want voluit naar de seksuele kenmerken van een prinses staren, dat is onbeleefd.

Er zijn onderdanen die durven op te merken dat Amalia niet erg mager is. Nou ja, ze eet graag frikandellen

Ze werd geboren op 7 december 2003 als eerste kind van zowel Máxima als van Willem-Alexander, die toen nog prins was, maar wel als een gek zat te wachten tot z’n moeder met pensioen ging. Op den duur dacht Beatrix: weet je wat, ik geef er de brui aan en ga de rest van m’n leven in de tuin prosecco zitten hijsen en sigaretjes roken. En zo werd Willem-Alexander koning, en na haar geboorte werd Amalia de eerste in lijn om hem op te volgen, zo er iets met hem zou gebeuren, bijvoorbeeld bij het skiën een bocht missen en in een plots opduikende lawine terechtkomen. Lawines houden met niemand rekening, en ook niet met koning-keizer-admiraal.

Amalia volgde de lagere school in Wassenaar, waar ze uitblonk als enige troonopvolger in de klas. Nochtans wilde ze graag anoniem blijven en ze vroeg aan haar klasgenootjes om haar Sjaan te noemen, de dochter van een loodgieter uit Nunspeet.

De middelbare school doorloopt ze in Den Haag, en ze is erg goed in wiskunde, talen, gymnastiek, archeologie, atavisme en aardrijkskunde. Alleen in geschiedenis is ze behoorlijk zwak. Op de vraag: ‘Wie was de eerste koning der Nederlanden?’ antwoordde ze: ‘Wilhelm Tell.’

