Anti-bodyshaming-activist Vera: 'Amalia is dik, maar dat betekent niet dat haar verhaal niet gehoord mag worden'

Een jaartje in de Spaanse zon liggen, geen straf toch voor onze kroonprinses?

Als je het zo zegt, klinkt het inderdaad best lekker. Maar de reden dat Amalia uit Nederland moest vertrekken en als het ware ondergedoken zat in Madrid, was natuurlijk diep triest. In oktober 2022 werd duidelijk dat Amalia te maken had met bedreigingen. Ze kon daardoor niet meer thuis wonen en kon ook haar pas gestarte studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam niet voortzetten. Ruim een jaar heeft de kroonprinses in Madrid gewoond en gestudeerd, melden ANP, de NOS en De Telegraaf op basis van bronnen. In de Spaanse hoofdstad zou ze het afgelopen jaar meer bewegingsvrijheid hebben gehad. Of meer beweging ook heeft geleid tot minder overgewicht, dat zien we vrijdag 27 april op Koningsdag.

Waar bestond de dreiging eigenlijk uit?

Dat weet geen kip. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is altijd zeer zuinig met het verstrekken van informatie over de koninklijke familie, maar in dit geval begrijpen we wel dat er wat mysterieus over wordt gedaan. Het gaat immers toch om het leven en welzijn van de jongedame die later als ze groot is, onze koningin moet worden. ‘Ze kan eigenlijk haar huis niet uit,’ liet het koningspaar in de herfst van 2022 weten. ‘Het is heel moeilijk voor haar. Ze heeft geen studentenleven zoals anderen dat hebben.’

‘Amalia is een beetje een stug meisje dat met haar figuur geen raad weet’

Wat vindt kroonprinses Amalia van zichzelf?

‘Soms wordt het me allemaal te veel, school, vrienden, en dan praat ik met iemand.’

Wat vinden wij van kroonprinses Amalia?

Een royale kroonprinses.

Wat vinden anderen van kroonprinses Amalia?

Vera Camilla - anti-bodyshaming-activist

‘Het is heel erg belangrijk om niet alleen maar superslanke mensen te zien. Wanneer er iemand in beeld komt met een voorbeeldfunctie, zeker iemand als Amalia, en er komen zoveel reacties over haar gewicht, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar als dik persoon oncomfortabel van wordt. Ze is dik, maar dat betekent niet dat ze geen respect verdient, en dat haar verhaal niet gehoord mag worden. Ik hoop vooral ook dat Amalia zich niks aantrekt van de reacties.’

Justine Marcella - koningshuisdeskundige

‘Dat Amalia in Madrid zat, wisten we al langere tijd. Maar vanwege haar veiligheid zijn de Nederlandse media daar heel zorgvuldig mee omgesprongen. Ik heb wel verstand van royalty, maar minder van beveiligen. Je wilt zo’n jonge dame niet in gevaar brengen met een scoopje. Je wilt niet op je geweten hebben dat haar iets overkomt. Ik denk dat ze een fantastische tijd in Madrid heeft gehad, maar de reden waarom is natuurlijk diep triest. Het lijkt me voor Willem-Alexander en Máxima ook doodeng, die zorgen. Ook straks weer met Koningsdag, dan staat die hele familie toch weer in ieders vizier. Toch moet die feestdag wel altijd doorgaan, anders buigen we voor de verkeerde mensen. Ik heb Amalia weleens gesproken en je kunt het bijna niet zeggen van iemand die nog maar twintig is, maar ze is born to be queen. Ik volg haar van jongs af aan. Beatrix was fantastisch, Máxima doet het goed, maar we hebben nog niet alles gezien. Amalia kent heel goed haar positie. Ze begeleidt haar jongere zusjes en haar oma Beatrix. Ze heeft iets heel statigs, iets heel waardigs. Ze is hyper-intelligent en spreekt haar talen. Er zijn wat verschuivingen in de politiek en in de populariteit van het koningshuis; ik hoop dat we het nog gaan meemaken dat ze koningin wordt.’

Johan Vlemmix - voorzitter fanclub Amalia

‘Amalia heb ik best wel vaak ontmoet. Ze is een nuchtere meid, net haar vader. Ik heb ooit een heel groot standbeeld voor haar laten maken van 3 meter hoog. Twee jaar geleden stond ik langs de route in Maastricht en heb ik haar dat standbeeld aangeboden. Ze keek me echt zo aan van: what the fuck moet ik met dat beeld doen? Ze mocht het neerzetten waar ze maar wilde, maar het staat nog steeds bij me thuis. Ook heb ik een grote partij beeldjes van zo’n 40, 50 cm van haar laten maken. Maar toen het nieuws naar buiten kwam van die dreiging, heb ik het maar even laten zitten. Die beeldjes staan hier allemaal nog keurig in doosjes. Ik vind het sneu dat zo’n jong meisje wordt bedreigd door een stel idioten. Ze heeft niemand kwaad gedaan. Ik vind het fijn voor haar dat ze haar rust heeft gevonden in Spanje.’

Wesly Bronkhorst - zanger

‘Mijn single Amalia is inmiddels 30 miljoen keer gestreamd en heeft de platina status bereikt. Het lied gaat niet over onze kroonprinses, maar ik kan me best voorstellen dat je daaraan denkt als je de titel voorbij ziet komen. Als je het lied hoort, weet je meteen dat het niets met het koningshuis te maken heeft. Ik heb de naam Amalia gekozen omdat het zo lekker rijmt op Italia: “Vroeger op de markt in Italia heb ik m’n hart verloren aan die mooie Amalia.” Of ik onze kroonprinses Amalia ook knap vind? Jazeker, alle drie de prinsessen zijn mooie, spontane en leuke meiden. Dat Amalia naar Spanje moest uitwijken, vind ik heel heftig. Het lijkt me een nachtmerrie voor de koninklijke familie als zo’n jonge meid bedreigd wordt.’