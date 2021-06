Jeroen Snel: ‘Als Amalia nu wordt gezien met een cocktail in haar hand, is er niks loos’

Een lid van het koningshuis dat centen weigert? De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Nou, inderdaad. Tot nu toe kent Nederland een rijke geschiedenis van vorsten die zich het koninklijke leventje royaal laten welgevallen. Het vermogen van onze vorige koningin Beatrix wordt bijvoorbeeld geschat op 180 miljoen euro. Prinses Mabel van Oranje is een van de rijkste royals van ons land. Men schat dat ze goed is voor een slordige 560 miljoen euro (!), mede dankzij haar aandelenbelang in betaalbedrijf Adyen. De totale uitgaven op de begroting van onze koning Willem-Alexander zijn voor het jaar 2021 begroot op 45.684.000 euro. Die 45 miljoen mag Willempie natuurlijk niet allemaal in zijn eigen broekzak steken; hij heeft het hard nodig om de boel een beetje draaiende te houden in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Zo is er alleen al 19 miljoen nodig om het personeel te betalen...

Ik wil geen showver­sie van mezelf laten zien

Hoe is dat eigenlijk geregeld, die fooien voor de leden van het Koninklijk huis?

De Grondwet bepaalt dat de koning een uitkering van de staat ontvangt, maar ook zijn opvolger (als deze meerderjarig is) en de koning(in) die afstand heeft gedaan van het koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. Vanaf 7 december 2021 heeft ook kroonprinses Amalia recht op die grondwettelijke uitkering. Maar daar bedankt ze dus voor en dat is best sympathiek: ‘Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd.’

Het koningshuis heeft alles fout gedaan wat kon. Dat arme meisje moet nu die anderhalve miljoen inleveren, die kan de komende jaren geen barbie­poppen kopen

Wat vindt kroonprinses Amalia van zichzelf ?

‘Ik wil geen showversie van mezelf laten zien.’

Wat vinden wij van kroonprinses Amalia?

Een beetje glitter, glamour en showbizz mag gerust aan de kroonprinses kleven; Linda de Mol zal toch ook eens moeten worden opgevolgd als presentatrice van Ik hou van Holland.

MARK RUTTE demissionair premier

Tegen de verzamelde pers: ‘Prinses Amalia heeft een heel mooie brief geschreven. Er is geen politieke druk op Amalia uitgeoefend om af te zien van haar toelage. Het is echt haar besluit. De wet blijft ook de wet. Zij maakt deze keuze. Ik kan er alleen maar begrip en waardering voor hebben. Wees nou blij dat we een kroonprinses hebben die zelf zo’n brief stuurt, uit haar gevoel zegt: dit doe ik. Ga dit nou niet problematiseren. Dit is alleen maar goed nieuws, dat ze dit zo zelf doet. Daar kunnen we als samenleving toch alleen maar van zeggen: wauw, dat wordt een geweldige koningin!’

Wauw, dat wordt een geweldige koningin!

JOHAN VLEMMIX koningshuisgek

‘Momenteel ben ik druk bezig met het oprichten van de Amaliafanclub.nl. Qua nuchterheid lijkt ze heel veel op haar vader. Dat ze de uitkering voorlopig weigert, laat zien dat ze goed nadenkt. Ik geloof dat het echt is en daar heb ik diep respect voor. Die drie meiden lezen via social media natuurlijk alles wat er over hen wordt gezegd en geschreven, maar zelf kunnen ze niks doen of zeggen. Ze zullen de kritiek wel een beetje beu zijn. Ik zie nu al dat Amalia een goede koningin wordt. Ze is nog maar zeventien, maar komt al over als een echte dame die precies weet wat ze wil en vindt.’

Ze zal de kritiek wel beu zijn

JEROEN SNEL royaltykenner

‘Het is een perfecte keuze van haar, die haar vrijheid bezorgt. Als ze het geld vanaf haar achttiende wél zou ontvangen, dan verwacht het Nederlandse volk daar ook wel wat voor terug, zo van: wij betalen ervoor, we willen er ook wat voor terugzien, dus doe maar eens even een officiële plichtpleging, je bent volwassen en je krijgt er geld voor. Dat krijgt ze nu niet, dus ze heeft dubbele vrijheid voor zichzelf gecreëerd: geen volle agenda en geen uitkering die verwachtingen schept. Ze mag dus eigenlijk alles doen. Als ze op een zonnig eiland wordt gezien met een cocktail in haar hand, is er niks loos. Dat moet ze namelijk zelf weten, ze is er een jaar tussenuit.’

Als ze wordt gezien met een cocktail in haar hand, is er niks loos

JOP EIKELBOOM redacteur De Speld

‘Op de site van De Speld heb ik satirisch geschreven dat Amalia terugkomt op haar besluit om geen toelage te ontvangen. Ze heeft Rutte gemeld dat ze bij nader inzien toch 1,6 miljoen euro nodig heeft om naar alle festivals te gaan. Een citaat uit mijn artikel: “Lowlands, Pleinvrees, Loveland, Defqon, Paperclip Festival, Tomorrowland... Het gaat bij nader inzien toch best een dure zomer worden,” schrijft Amalia aan de premier. “Die toelage komt toch goed van pas.” Of Amalia zelf de humor inziet van dit stukje? Weet ik niet, ik vind haar altijd wat timide. Ze kan natuurlijk überhaupt niet naar festivals, dus misschien weet ze ook niet dat die best duur zijn.’

GERARD AALDERS historicus & schrijver

‘In mijn Oranje Zwartboek had ik al gesuggereerd dat Amalia de toelage zou kunnen weigeren, net als de Belgische kroonprinses. Het is goed dat ze dit heeft gedaan, maar aan de andere kant is het natuurlijk één grote pr-stunt. Het loopt niet al te lekker met het koningshuis en als Amalia vanaf haar achttiende verjaardag in december 4000 euro per dag zou vangen, zouden ze ongetwijfeld bakken kritiek hebben gekregen. Dat zijn ze nu voor. Opmerkelijk trouwens dat de brief van Amalia is uitgelekt. Brieven uit het koningshuis aan een minister, die lekken doorgaans nooit, maar dit keer stond ie binnen een dag overal op internet. Ook opvallend dat ze de brief met de hand geschreven had, ik ken niemand van die leeftijd die nog een brief met een pen schrijft. Leuk voor de pr. Waarom ik zo kritisch ben? Ik heb een hekel aan het koningshuis. Niet aan de mensen, maar aan de volstrekt overbodige instantie. Het hoort niet in een democratie dat je de vertegenwoordiger niet kunt kiezen, maar dat het altijd iemand is die uit dezelfde wieg komt.’