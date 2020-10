Streek van de week: Foxy Foxtrot vlamt in Vlaardingen

Stel hè, je komt op een dag thuis en je ziet dat er in je achtertuin een tank staat. Of een amfibisch voertuig of zo, in ieder geval een kloek stuk wapentuig waarmee je prima oorlog kunt voeren, wie weet zelfs winnen. Je ziet dat ding dus daar staan, op jouw grondgebied, en dan vraag je natuurlijk aan je betere wederhelft: ‘Zeg schat, er staat een kloek stuk wapentuig in de achtertuin. Weet jij hoe die daar komt?’ En dat zij dan antwoordt: ‘Ja, die heeft iemand daar neergezet.’

‘Oh. Wie dan?’ ‘Ja, dat heeft ie dus wel gezegd, maar ik ben zijn naam vergeten.’ ‘Oh. En hoe zag hij eruit?’ ‘Gewoon, normaal. Geen bril of iets.’ ‘Ah. Misschien was het wel handig geweest om even zijn naam te noteren, op een briefje of een ander stukje papier.’ ‘Ja, daar zeg je wat. Had ik best kunnen doen.’ ‘En wanneer komt die man dit kloek stuk wapentuig weer ophalen?’ ‘Ja, dat wist hij nog niet zeker. Snel wel, denk ik. Toch?’ ‘Ja, dat zal wel. Hij is immers al behoorlijk aan het roesten. Straks moeten wij al die troep opruimen, haha.’ ‘Ja, haha. Thais bestellen vanavond?’ ‘Lekker poes, je weet wat ik altijd zeg: samen uit, samen Thais.’ ‘Haha, malle man.’

Je kunt het je amper voorstellen, maar toch is dit precies wat er op het stadhuis van Amsterdam is gebeurd. Bijna 16.000 ambtenaren werken er voor de gemeente, en bij niet één van deze brave borsten heeft het idee postgevat om even op te schrijven wie de eigenaren waren van de Russische onderzeeboot Foxtrot die begin jaren negentig, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, naar de NDSM-werf werd gesleept. Plannen om de duikboot om te toveren tot een nachtclub of een museumschip strandden in het slijk der goede bedoelingen en praktische bezwaren.

Jarenlang lag het schip de gemeente Amsterdam zwaar op de maag, want het beestje begon flink te roesten en het baasje was onvindbaar. Uiteindelijk moest de stad zelf de sloopkosten ophoesten (1,5 miljoen euro), ondanks dat de inwoners van Amsterdam-Noord inmiddels toch wel gehecht waren geraakt aan hun Foxy Foxtrot. Begin dit jaar werd het gevaarte met veel pijn en moeite versleept naar Vlaardingen, waar het sloopbedrijf van dienst nog altijd bezig is om de negentig meter lange Foxtrot B-80 in stukken te knippen.

Je zou zeggen dat het beestje inmiddels wel zijn laatste adem heeft uitgeblazen, maar nee. Foxy Foxtrot besloot nog één laatste keer te vlammen. Letterlijk. De Koggehaven in Vlaardingen ging vorige maand gebukt onder een deken van dikke, zwarte rook. Uit een beschadigde brandstoftank was oude diesel vrijgekomen, die tijdens de sloopwerkzaamheden dankzij een vonkje vlam vatte. Een passend afscheid. Hopen we.