James Worthy: 'Ik hoop dat ze het wrak van de Titanic uit de zee halen, opknappen en dan aan de vluchtelingen doneren'

Mijn zoon heeft het al dagen over de vermiste onderzeeboot en zijn inzittenden. Vier toeristen en een bestuurder. ‘Ze hebben nog maar voor 20 uur zuurstof, pap!’ zei hij gisteren tijdens onze fietstocht naar school. ‘Het is verschrikkelijk, jongen,’ zei ik, maar ik voelde het niet. Vorige week zonk er een boot met vluchtelingen voor de kust van Griekenland. Vermoedelijk zijn er bij de ramp meer dan 500 mensen om het leven gekomen.

Steeds als ik op het nieuws iets over die duikboot hoor, kijk ik naar mijn horloge. Mijn horloge kan onder de ‘perfecte omstandigheden’ een diepte van 200 meter aan. De duikboot is vermist op een diepte van zo’n 4 kilometer. Ergens waar tijd niet kan bestaan, hebben mensen al helemaal niets te zoeken.

Maar het is natuurlijk een mooi verhaal. Een avontuurlijk jongensboek. Vijf mannen in een duikboot. Moderne ontdekkingsreizigers. Het is een makkelijk verhaal.

Het andere verhaal had zoveel mooier kunnen worden. Aan de ene kant heb je mensen die een thuis zoeken en aan de andere kant heb je mensen die avontuur zoeken.

Als ik op een boot stap, ben ik een avonturier of een ontdekkingsreiziger. Als mijn Somalische buurman op een boot stapt, is hij een piraat of een gelukszoeker. Ik verdien mijn geld met woorden, maar het is hartverscheurend om te zien dat niet alle mensen dezelfde woorden verdienen.

In 2017 was er een andere duikboot in het nieuws. Het ging om de zelfgemaakte duikboot van uitvinder Peter Madsen. Uitvinder, dat is nog zo’n woord. Avonturier. Uitvinder. Madsen nodigde journaliste Kim Wall uit om aan boord van zijn onderzeeër te komen. Elf dagen later vond een fietser haar torso op het strand. Madsen is een monster, maar aan de bovenkant van zijn Wikipedia-pagina staat nog steeds Peter Madsen (uitvinder).

Op die oude vissersboot vol vluchtelingen uit Afghanistan, Pakistan en Syrië zaten ongetwijfeld ook wat avonturiers en uitvinders. Maar die mensen krijgen helaas geen gezicht. Ze krijgen alleen een graf met een stempel erop. Gelukszoeker.

Op de website van het Jeugdjournaal staat een poll. ‘Zou jij met een duikboot diep de zee in durven?’ 2888 kinderen zouden dit wel durven. 6346 kinderen willen dit niet.

De vermiste onderzeeër was onderweg naar het wrak van de Titanic. Ik hoop dat die 2888 kinderen het wrak van de Titanic uit de zee halen, opknappen en dan aan de vluchtelingen doneren. Ooit zal de film Titanic 2 uitkomen. En dit keer zal een Syrisch jongetje ‘I’m the king of the world,’ schreeuwen.