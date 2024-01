Inval bij Rotterdams transportbedrijf om grootschalige cocaïnehandel

De Politie heeft vandaag een inval gedaan bij een transportbedrijf in de regio Rotterdam dat verdacht wordt van grootschalige cocaïnetransport. Eerder werd bij dit bedrijf al een keer 500 kilo cocaïne gevonden in een oplegger met een dubbele bodem.

Tot nu toe zijn twee mannen (28 en 36 jaar) opgepakt. Ze zouden drugstransporten organiseren. In totaal zijn op zeven locaties invallen gedaan, verspreid over Rotterdam, Vlaardingen en Rhoon. Elf vrachtwagens van het transportbedrijf zijn in beslag genomen.

Lees ook: 7 feiten over de krankzinnige cocaïne-industrie in Peru

De zaak kwam in september 2015 aan het licht, via een Engelse drugsimporteur, die contact had met de betreffende transportonderneming. Vanochtend waren er bij de acties ruim tachtig agenten betrokken. Ook een eenheid van de Koninklijke Landmacht deed mee. Die is gespecialiseerd in het zoeken naar verborgen ruimtes.