Wie denkt Connie Witteman wel dat zij is?

Wat is er aan de hand?

Het was al een flinke poos opmerkelijk rustig rondom de diva, die zich vooral op Instagram leek te vermaken met haar dagelijkse zoetsappige spreuken en wijsheden. Haar boosheid begon echter eerder dit jaar op te bouwen toen roddelblad Weekend foto’s publiceerde waarop ze karren vol boodschappen aan het inladen was in de prille beginperiode van corona, precies in die week dat Mark Rutte de bevolking dringend had verzocht om niet te hamsteren. De druppel die Wittemans woede-emmer deed overlopen, was een artikel in datzelfde blad dat berichtte over de ruzie met haar schoonzoon Rick, de vriend van haar zoon Marvin. Het blad suggereerde dat die ruzie misschien ook consequenties zou hebben voor Connies contact met haar zoon. Vervolgens kreeg heel gossipland ervan langs. Witteman schoffeerde hoofdredacteuren Bart Ettekoven (Weekend) en Guido den Aantrekker (Story). Ook hoofdredacteur Chantal Braspenning (Party) werd niet gespaard. Alleen Wittemans maatje Evert Santegoeds van Privé bleef buiten schot. Live aan tafel bij Jinek kreeg Witteman het nog aan de stok met medegast Maxim Hartman, die opmerkte dat ze veel te veel privédingen deelt op Instagram.

Ik vind Instagram leuk om af te rekenen met de pers. Ik haal nu hun familie en kinderen erbij, dat doen ze bij mij ook

Ergens wel fijn voor de bladen toch, weer een beetje reuring rond La Witteman?

Tuurlijk! Zonder een type als Connie in de showbizzwereld, zouden de gossipbladen aanzienlijk meer moeite hebben om hun rubrieken te vullen. Haar vier huwelijken, het vroegere overspel van de reeds overleden Free Record-miljonair Hans Breukhoven, het inbreken door dochter Constanza in het huis van haar vader Hans waarbij ze een kluis met veel geld en een kostbare horlogeverzameling stal, dochter Shanna met wie ze al jaren geen contact meer heeft, het minimale contact met zoon Jordy, het getouwtrek rondom Connies kleinkinderen: het is allemaal juicy as a steak.

Wat vindt Connie Witteman van zichzelf?

‘Ik vind Instagram leuk om af te rekenen met de pers. Ik haal nu hun familie en kinderen erbij, dat doen ze bij mij ook. Dat vinden ze erg.’

Wat vinden wij van Connie Witteman?

Over een polderglamourgrootmoeder die ruziemaakt met tijdschriften durven wij niks naars te zeggen. Straks haalt ze onze familie er nog bij.

MAXIM HARTMAN presentator & acteur

‘Of ik het met Connie aan de stok kreeg in Jinek? Valt wel mee. Is allemaal opgeblazen en fake, joh. Het was supergezellig, Connie is een hartstikke lieve vrouw en ik gun haar alle liefde. We waren uitgenodigd om over het 10-jarig bestaan van Instagram te praten en toen vroeg ik haar waarom ze zoveel privé-dingen deelde op haar account. Na afloop was het ook helemaal goed. We hebben absoluut geen ruzie. Ze is een lieverd, ik ben dol op haar. Ik vind alles leuk aan haar: karakter, uiterlijk, ik kan niks lelijks bedenken. Laat mij degene maar zijn die iets liefs over haar zegt in deze rubriek.’

Ik vind alles leuk aan haar

BART ETTEKOVEN hoofdredacteur Weekend & presentator Shownieuws

‘Connie was niet blij met ons stuk over de ruzie met haar schoonzoon en verweet me dat ik haar niet had gebeld om het te verifiëren. Maar ze vergat even dat dat niet mogelijk was omdat ze ons daarvoor al had toe gesneerd dat we haar vooral niet meer moesten bellen. Dat was nadat we een interview met haar ex-partner Eugène hadden gepubliceerd over hun relatiebreuk. Een zure vrouw? Dat denk ik niet. Ze vindt het lastig als mensen dingen doen of zeggen die zij niet zelf heeft geregisseerd. Ze wil zelf de touwtjes in handen hebben, ze is een controlfreak. Ze was ook verdrietig om het feit dat ik na een item in Shownieuws nogal lacherig deed over de tranen die ze liet omdat ze een paar uur geblokkeerd was op haar Instagram. Ik vond dat in het licht van de huidige wereldproblematiek een nogal overtrokken reactie. Nu echter het goede nieuws: Connie en ik hebben de strijdbijl inmiddels begraven. Ze heeft me na die week gebeld en we hebben afgesproken het te laten rusten.’

Ze is een controlfreak

GUIDO DEN AANTREKKER hoofdredacteur Story

‘Connie is boos over een Story-artikel, waarin haar ex Eugène stelt dat Connie een slecht mens is. Dat is zijn eigen gevoel bij een zakelijk conflict dat ze hebben – niet de conclusie van Story of mijzelf. Integendeel: ik vind Connie doorgaans attent en betrokken. Ze heeft me weleens bloemen gestuurd na een Story-verhaal dat haar duidelijk beter beviel. Connie is om wederhoor gevraagd, maar wilde er inhoudelijk niet op ingaan. Vervolgens ging ze op Instagram tekeer over Story, over mij, collega’s en zelfs mijn vrouw, die met dit alles niets van doen heeft. Bel me dan gewoon even, ze heeft mijn nummer. Ze belde mij een tijdje terug juist nog om te zeggen hoe goed ze me vond bij Shownieuws. Haar bewering dat door mij de kijkcijfers daar dalen, is feitelijk onjuist – die zitten nota bene in de lift. Het zal misschien te maken hebben met de loyaliteit aan haar vriendschap met Evert Santegoeds van Privé. Die is schijnbaar weer eens opgebloeid, al blijven zulke relaties dagkoersen in ons vak.’

CHANTAL BRASPENNING hoofdredacteur Party

‘Ik heb geen idee waarom Connie momenteel zo woedend op Party is. We hebben enkele weken geleden een openhartig interview geplaatst met haar ex-verloofde; wellicht waren de uitspraken van Eugène van Dun tegen het zere been? Het verbaasde me wel dat Connie ervoor koos om de aanval tegen de hoofdredacteuren, hun familieleden en medewerkers te openen via social media met louter lelijke woorden, beledigingen en verwensingen. Niet iets wat je zou verwachten van een dame die op Instagram claimt heel positief in het leven te staan. Mevrouw Witteman verkondigt op social media immers spreuken als: “Het leven is te kort om je zorgen te maken. Heb plezier. Heb lief. Heb geen spijt. En laat je door niemand van de wijs brengen.” Wijze woorden waar ik heilig in geloof. Woorden die ook haar Instavriendjes juichend ter harte nemen. Nu alleen Connie zelf nog, zou je bijna denken...’

Haar lelijke woorden verbazen me