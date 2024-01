Richard de Mos openhartig over de invloed van de rechtszaak op zijn privéleven

Is je relatie uitgegaan door de zaak (De Mos stond voor onder andere omkoping en deelname aan een criminele organisatie terecht)?

‘Ik ben niet de beste partner geweest, maar de zaak heeft zeker invloed gehad. Ik ben geen leuke man geweest. Het heeft een jaar geduurd voordat ik verhoord werd. Het eerste half jaar weet je niet wat er loos is en zijn het vage beschuldigingen. Ik had ook nog het overlijden van mijn moeder die zomer. Dat ging ik pas later verwerken. Mijn moeder was mijn beste vriendin, dat was dikke mik. Met mijn ex was het twee karakters die botsten. En dan heb ik in die relatie ook wel fouten gemaakt. Ik heb dat niet goed gedaan. Ik heb haar zeker gekwetst. We zijn nu goede vrienden en zien elkaar nog wel. Ik had haar vanmorgen nog aan de telefoon: “Hoe gaat het met je?” Maar die zaak heeft niet meegeholpen. Met het zien van mijn dochter is het ook lastig.’

Je hebt een dochter bij een andere ex, die woont in Almere.

‘Van bijna 10. Daar wil ik niet te veel over zeggen, want ik probeer de relatie met mijn ex te verbeteren. Ik zie mijn dochter niet zo vaak als ik zou willen, maar ik heb haar toevallig zaterdag gezien. Dat geeft hoop. We proberen er op een goede manier uit te komen door te proberen om te blijven praten. Ik ben ervan overtuigd dat er in het belang van onze dochter uiteindelijk een vriendschappelijke relatie ontstaat tussen mij en mijn ex en dat het goed komt.’

Dat wordt wel tijd, want de situatie is al jaren zo, toch?

‘Ja. Soms is geduld een schone zaak. Ik heb me voorgenomen: ik word niet meer boos. Ik probeer gewoon continu: mag ik haar zien? Hoe gaat het met haar? Zullen we samen wat leuks doen? En zaterdag zei ze: “Kom maar.” Dan ben ik heel blij. We hebben met z’n drieën een heel leuke middag gehad.’

Hoe zie je de toekomst?

‘In maart is de zitting, ik hoop in mei tot juni op de uitspraak. Dan ga ik uit van volledige vrijspraak en dan ben ik er eindelijk vanaf. Dan heb ik mijn handen vrij om campagne te voeren voor de partij. Daar heb ik heel veel zin in, want ik zit nog vol energie. De mooiste dagen moeten nog komen. Dus ik zie de toekomst zeer rooskleurig.’